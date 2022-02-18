Вся 40-миллионная страна должна встречать врага в случае вторжения РФ – Галушкин

Сопротивление врагу в случае вторжения должны оказывать все граждане – Галушкин/ На фото: военная подготовка для населения в Киеве 13.02.2022, УНИАН, armyinform.com.ua

В случае вторжения России в Украину армия врага должна наткнуться на широкое сопротивление не только со стороны военных Вооруженных сил Украины, но и со стороны простых граждан.

Об этом сказал главнокомандующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин в эфире программы "Перші особи". Он отметил, что поставил перед собой такую задачу.

"Считаю, что врага должны встречать не Вооруженные силы Украины и другие силы безопасности и обороны, а вся 40-миллионная страна", – заявил Галушкина.

Он отметил, что о всеобъемлющем сопротивлении, которое должно быть в стране в случае военного вторжения врага, говорится в законе "Об основах национального сопротивления". Также он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед ним задачу, чтобы силы территориальной обороны в государстве очень быстро приобрели свои возможности.

О чем идет речь в законе о национальном сопротивлении

Напомним, Верховная Рада приняла Закон "Об основах национального сопротивления" 16 июля 2021 года, 29 июля его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама

Закон вступил в силу с 1 января 2022 года. Также 1 января командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины назначили Юрия Галушкина.

Документ:

регулирует развитие территориальной обороны в Украине,

предусматривает организацию национального сопротивления,

предусматривает введение общевойсковой подготовки украинцев.

Угроза вторжения России

Президент США Джо Байден заявил о том, что есть все основания ожидать нападения России на Украину в "ближайшие несколько дней". Также Байден утверждает, что у него есть информация о вероятности проведения РФ "операции под чужим флагом". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может прибегнуть к провокации для вторжения в Украину.

При этом в Минобороны Великобритании опубликовали карту вероятного вторжения России в Украину. В сообщение ведомства отмечается, что на границе с Украиной наблюдается мощное присутствие российских войск, которое позволяет Кремлю начать войну без предупреждения.

Позже издание The Washington Post со ссылкой на неназванных четырех чиновников написало, что объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был намеренным приемом, чтобы ввести в заблуждение США и другие государства. На самом деле РФ может готовить провокацию с применением химического оружия.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости "глобального документа" с пунктами о безопасности для Украины, который бы подписали в том числе РФ и США.

Вас также может заинтересовать: