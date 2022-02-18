В случае вторжения России в Киеве полностью эвакуируют население – КГГА

В городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ.
Если боевые действия достигнут столицы Украины, то все население Киева полностью эвакуируют. В городе останутся только работники критической инфраструктуры и Вооруженных сил Украины.
Об этом заявил директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук в эфире "Громадського радіо".
"В случае боевых действий будет проведена эвакуация, и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. И на обеспечение работы объектов критической инфраструктуры будут работать все подразделения Киевпастранса: и наземный транспорт, и подземный", – сказал Ткачук.
Метрополитен почти всё время будет работать как укрытие, где люди смогут спрятаться от опасности. Метро будет перевозить пассажиров лишь около шести часов в день: три часа утром и три – вечером.
При этом Ткачук отметил, что "до Киева еще надо дойти", ведь до столицы от границы расстояние составляет почти 200 километров.
Он заверил, что Украина готова к отпору, и в случае вторжения России будет обороняться, поэтому до Киева враг не дойдет.
"У нас система обороны построена таким образом, что мы готовы к отпору и до Киева просто никто не дойдет. Я уже не говорю о возможности четырехмиллионного Киева себя защищать", – подчеркнул Ткачук.
Как Киев готовится к возможному вторжению РФ
Напомним, в Киеве создали комиссии по вопросам эвакуации населения на случай вторжения России. В столице также будут открыты два центра территориальной обороны. В КГГА отметили, что в городе в три раза увеличили количество укрытий: 500 сооружений для работников предприятий и около 4 тысяч сооружений двойного использования (для всех киевлян).
В одной из киевских школ подвальные помещения переоборудовали под бункер на случай обстрелов для защиты детей в условиях возможной российской агрессии. В помещении можно прятаться несколько дней.
Также ранее Главред рассказывал, где искать детей, что должно быть в тревожном чемоданчике и зачем нужен план действий на случай вторжения России.
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