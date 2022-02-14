План эвакуации и 4500 убежищ: Киев во всю готовится к возможному вторжению России

Киев во всю готовится к возможному вторжению России / УНИАН

В Киеве создали комиссии по вопросам эвакуации населения на случай вторжения России. В столице также будет открыто два центра территориальной обороны.

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации населения на уровне КГГА и в каждом районе. План эвакуации определяет местонахождение сборных пунктов, количество необходимого транспорта и районы для размещения населения в пределах столицы", – заявил Кличко.

Также он отметил, что в Киеве втрое увеличили количество укрытий: 500 сооружений для работников предприятий и около 4 тысяч сооружений двойного использования (для всех киевлян).

Читайте такжеБомбоубежища в Киеве, Харькове и Львове: где спрятаться в случае войныОн уточнил, что если в подвальных и полуподвальных помещениях создали кафе, во время угроз они обязаны открываться и предоставлять убежища людям.

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"Если в прошлом году в Киеве было 1500 тысячи пригодных укрытий, то сегодня увеличили их количество втрое. В фонд защитных сооружений цивильной защиты входит более 500 укрытий, они размещены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты сотрудников", – сказал Кличко.

Напомним, ранее Киевская городская государственная администрация утвердила план эвакуации населения на случай полномасштабного вторжения России в Украину.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дату возможного вторжения России на территорию Украины 16 февраля, которую ранее назвали западные СМИ. По его словам, сейчас в информпространстве слишком много упоминаний об этом, но Украина должна руководствоваться лишь реальной информацией.

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