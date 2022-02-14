"Мы готовы защищать Украину, есть четкий план": в СБУ призвали граждан не поддаваться панике

В СБУ призвали украинцев не поддаваться панике / УНИАН

Служба безопасности Украины выпустила официальное заявление на фоне многичисленных публикаций западных СМИ о возможном вторжении России в ближайшие дни.

В спецслужбе заявили, что это "очередная мощная волна гибридной войны". Ведомство пообещало защищать страну и призвало жителей сохранять спокойствие и мыслить критически.

"Сегодня отечественное информационное пространство подвергается беспрецедентному влиянию. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе - ничто иное, как очередная мощная волна гибридной войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Служба безопасности в пределах своей компетенции постоянно анализирует различные сценарии развития событий.

"Есть четкий план действий на каждый из них. Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными органами и органами безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это", - говорится в заявлении.

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Среди мотивов "информационного нагнетания" в ведомстве назвали стремление посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать единство.

"СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора и тому подобное. Не только фиксирует, а активно им противодействует. Это отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов. Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину", - заявили в СБУ.

Читайте такжеРазглашенные планы России – это разрушенные планы, 2014 год не повторится – МинобороныВ то же время там напомнили, что стабильность и спокойствие в Украине зависят не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца.

"Всем нам стоит сохранять спокойствие и холодный ум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине. Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данным официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков", - резюмировали в СБУ.

Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Салливан предположил, что, вероятнее всего, Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Он утверждает, что операция России против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, в том числе Киева.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дату возможного вторжения России на территорию Украины 16 февраля, которую ранее назвали западные СМИ. По его словам, сейчас в информпространстве слишком много упоминаний об этом, но Украина должна руководствоваться лишь реальной информацией.

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