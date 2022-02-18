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Угроза вторжения в Украину и поражения России: эксперт сделал прогноз по ситуации

18 февраля 2022, 07:10
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Риск военной операции Москвы против Киева может продлиться еще 2 месяца, считает Тимоти Эш.

войска РФ, российская армия
Военная ситуация у границ Украины может стабилизироваться в апреле - эксперт / Reuters

Снижение градуса напряженности у границ Украины может наступить в апреле, когда начнется призыв в армию России. Призывная кампания снизит уровень военной готовности российского государства. Кибератаки и голосование в Госдуме по вопросу признания "ЛДНР" показывают, что у Москвы еще есть варианты для давления. Однако по ряду направлений россияне уже потерпели поражение. Об этом заявил британский, экономист, эксперт по Украине Тимоти Эш.

В своей колонке для НВ он написал о том, что деэскалация у границ Украины может произойти после того, как в России стартует призыв на срочную службу в армию, в начале апреля. Предположительно, до этого момента напряженность у рубежей будет сохраняться.

Читайте такжеРФ может напасть в ближайшие дни: Байден раскрыл новый сценарий вторжения в Украину"Контрольной датой, которая для меня будет сигнализировать о послаблении напряженности, является начало апреля – тогда стартует весенний призыв на военную службу в России. Ибо новобранцам понадобится подготовка, что приведет к понижению уровня военной готовности. Таким образом, этот сценарий высокого риска еще продлится месяца два, — вплоть до какой-то развязки", - считает специалист.

По его словам, несмотря на заявление Москвы об отведении военных подразделений от украинских границ, кибератаки и обращение Госдумы к Путину о признании "ЛДНР" сигнализируют о том, что у россиян еще есть варианты для оказания давления на Украину.

При этом он подчеркнул, что есть и направления, в рамках которых Россия уже потерпела поражение по украинскому направлению. Речь идет об укреплении суверенитета Украины из-за единства общества, усиления обороноспособности страны, проигрыше Москвы в пиар-войне, консолидации стран НАТО, прекращении восприятия Москвы как надежного энергетического партнера и отсутствие уступок со стороны Запада по нерасширению Альянса и отказе по вступлению в блок Украины.

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Угроза военного вторжения России в Украину

Немецкое издание Spiegel 12 февраля объявило о том, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Журналисты ссылалась на данные американских спецслужб, отправленные в срочном порядке союзникам по Североатлантическому альянсу.

Президент Украины Зеленский 14 февраля выступил с обращением, в котором призвал украинцев не паниковать. Он сказал, что против украинского государства ведут войну по всем фронтам, в том числе и на информационном направлении.

Президент США Байден 15 февраля в ходе своего видеообращения сказал, что у границ Украины сосредоточено около 150 тысяч российских военных. Он заявил о возможном военном вторжении России. При этом Вашингтон готов ввести серьезные санкции против Москвы в случае интервенции в Украину. Ограничения остановят Северный поток-2.

Постоянный представитель РФ в ЕС Владимир Чижов сделал заявление, согласно которому Россия не собирается идти на новый военный сценарий против Украины.

Американские журналисты издания Politico назвали новую дату возможного военного вторжения России в Украину – 20 февраля. Как полагают аналитики, военная операция может быть связана с завершением военных учений Москвы и Минска, Мюнхенской конференции и Олимпиады в Пекине. В статье указали, что даты военной интервенции могут меняться.

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