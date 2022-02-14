"Нас пугают большой войной": Зеленский срочно обратился к украинцам

Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский обратился 14 февраля к украинцам.

Глава государства издал указ о создании государственного праздника под названием День Единения. Его будут отмечать ежегодно 16 февраля.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его днем Единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что против Украины системно ведут войну на всех фронтах.

"Нас пугают большой войной и в который раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. С нами системно ведут войну на всех фронтах. На военном - увеличивают контингент вокруг границ. На дипломатическом фронте - пытаются лишить нас права самостоятельно определять внешнеполитический курс. На энергетическом - ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля. На информационном фронте - стремятся посеять панику среди граждан и инвесторов через средства массовой информации", - отметил Зеленский.

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В то же время, по его мнению, Украина сегодня сильна как никогда.

Зеленский добавил, что сегодня в мире признают, что от Украины и ее армии зависит безопасность Европы и всего континента.

"Мы стремимся к миру, и мы хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим, - подчеркнул Зеленский.

Что еще сказал Владимир Зеленский в своем обращении

Власть четко понимает все вызовы и знает, что с ними делать, а также готовит достойный ответ на любые агрессивные действия против Украины.

Украина стремится к миру и хочет вернуть Крым и ОРДЛО исключительно дипломатическим путем.

Бизнесмены и политики, которые на фоне угрозы выехали из Украины, должны вернуться в течение 24 часов, чтобы продемонстрировать, что они настоящие граждане Украины.

Украина будет отмечать 16 февраля День Единства, а не нападения РФ.

Сейчас кажется, что вокруг темнота, но завтра снова взойдет солнце над нашим мирным небом.

Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

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С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

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