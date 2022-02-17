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Politico: Новая возможная дата вторжения России в Украину - 20 февраля

17 февраля 2022, 09:53
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Одержимость 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат. Есть ряд причин, по которым стоит опасаться российского вторжения 20 числа.

Путин, вторжение
После 20 февраля станут понятны истинные намерения президента РФ Владимира Путина / Фото Reuters

Перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля 2022 года всегда преувеличивалась. Временные рамки, на которые действительно стоит обратить внимание, — это 20 февраля и после, пишет Politico со ссылкой на военного аналитика, старшего научного сотрудника Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана.

Издание отмечает, что "одержимость датой 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат".

"После 20 февраля всегда были более важные временные рамки", — сказал Кофман и добавил, что после этой даты станут понятны истинные намерения президента РФ Владимира Путина.

Почему 20 февраля - важная дата

Именно после 20 февраля должны завершиться крупнейшие военные учения со времен холодной войны. В Москве и Минске обещали, что российские войска отправятся домой.

Наблюдатели должны отслеживать, действительно ли войска возвращаются в свои казармы или перемещаются в другое место вблизи границы с Украиной. Кофман считает, что нелишним будет проверить и тот факт, не вернутся ли российские войска из Восточного военного округа, которые недавно двинулись на Запад.

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Есть еще одна причина, по которой 20 февраля имеет большое значение: в этот день завершается Мюнхенская конференция по безопасности. К слову, российские официальные лица не будут принимать в ней участие.

"Ежегодный слет "Давос обороны" — это крупное событие, в котором лично участвуют такие лидеры, как вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский. Россия, начавшая вторжение в то время, когда Америка находится в Европе и/или пока глава украинского государства находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением — своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин", - пишет издание.

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20 февраля также является последним днем ​​зимних Олимпийских игр в Пекине. Говорят, что "Путин не начнет вторжение до церемонии закрытия, чтобы осчастливить китайского лидера Си Цзиньпина".

"Но такая связь всегда была слабой: вторжение России в Грузию в 2008 году произошло во время летних Олимпийских игр в Пекине. Представители администрации Байдена продолжают утверждать, что Путин может возобновить войну в Украине во время игр", - пишет Politico.

Когда минует риск вторжения России

"Если наступит 1 марта, а вторжения все еще не будет, некоторые наблюдатели за Россией говорят, что им станет немного легче дышать. Но Андреа Кендал-Тейлор, бывший сотрудник американской разведки, занимающийся вопросами России, считает, что даже тогда опасность не минует", - пишет автор статьи.

Кендал-Тейлор добавила, что даты могут меняться, но риск вторжения остается.

Как сообщал Главред, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что российских войск на границе с Украиной становится "больше, а не меньше, и они выдвигаются на боевые позиции". Вторжение России может произойти в любой момент.

"Это (вторжение, - ред.) может произойти завтра, это может произойти на следующей неделе. Это может произойти до окончания Олимпиады. Это может состояться после завершения Олимпийских игр", – сказал Прайс.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что ложные заявления, которые распространяют росСМИ, могут быть использованы в качестве предлога для вторжения в Украину.

"Мы видели, как эта тактика использовалась в прошлом (...) Мы ожидаем целого ряда ложных сообщений и предлогов, которые могут предшествовать вторжению", - отметила Псаки.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.

15 февраля в Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что согласно последнему отчету украинской разведки, собранному в среду, 16 февраля, нет никаких доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины.

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