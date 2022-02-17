Politico: Новая возможная дата вторжения России в Украину - 20 февраля

После 20 февраля станут понятны истинные намерения президента РФ Владимира Путина / Фото Reuters

Перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля 2022 года всегда преувеличивалась. Временные рамки, на которые действительно стоит обратить внимание, — это 20 февраля и после, пишет Politico со ссылкой на военного аналитика, старшего научного сотрудника Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана.

Издание отмечает, что "одержимость датой 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат".

"После 20 февраля всегда были более важные временные рамки", — сказал Кофман и добавил, что после этой даты станут понятны истинные намерения президента РФ Владимира Путина.

Почему 20 февраля - важная дата

Именно после 20 февраля должны завершиться крупнейшие военные учения со времен холодной войны. В Москве и Минске обещали, что российские войска отправятся домой.

Наблюдатели должны отслеживать, действительно ли войска возвращаются в свои казармы или перемещаются в другое место вблизи границы с Украиной. Кофман считает, что нелишним будет проверить и тот факт, не вернутся ли российские войска из Восточного военного округа, которые недавно двинулись на Запад.

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Есть еще одна причина, по которой 20 февраля имеет большое значение: в этот день завершается Мюнхенская конференция по безопасности. К слову, российские официальные лица не будут принимать в ней участие.

"Ежегодный слет "Давос обороны" — это крупное событие, в котором лично участвуют такие лидеры, как вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский. Россия, начавшая вторжение в то время, когда Америка находится в Европе и/или пока глава украинского государства находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением — своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин", - пишет издание.

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20 февраля также является последним днем ​​зимних Олимпийских игр в Пекине. Говорят, что "Путин не начнет вторжение до церемонии закрытия, чтобы осчастливить китайского лидера Си Цзиньпина".

"Но такая связь всегда была слабой: вторжение России в Грузию в 2008 году произошло во время летних Олимпийских игр в Пекине. Представители администрации Байдена продолжают утверждать, что Путин может возобновить войну в Украине во время игр", - пишет Politico.

Когда минует риск вторжения России

"Если наступит 1 марта, а вторжения все еще не будет, некоторые наблюдатели за Россией говорят, что им станет немного легче дышать. Но Андреа Кендал-Тейлор, бывший сотрудник американской разведки, занимающийся вопросами России, считает, что даже тогда опасность не минует", - пишет автор статьи.

Кендал-Тейлор добавила, что даты могут меняться, но риск вторжения остается.

Как сообщал Главред, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что российских войск на границе с Украиной становится "больше, а не меньше, и они выдвигаются на боевые позиции". Вторжение России может произойти в любой момент.

"Это (вторжение, - ред.) может произойти завтра, это может произойти на следующей неделе. Это может произойти до окончания Олимпиады. Это может состояться после завершения Олимпийских игр", – сказал Прайс.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что ложные заявления, которые распространяют росСМИ, могут быть использованы в качестве предлога для вторжения в Украину.

"Мы видели, как эта тактика использовалась в прошлом (...) Мы ожидаем целого ряда ложных сообщений и предлогов, которые могут предшествовать вторжению", - отметила Псаки.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.

15 февраля в Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что согласно последнему отчету украинской разведки, собранному в среду, 16 февраля, нет никаких доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины.

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