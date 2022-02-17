У Путина резко ответили Байдену на слова о вторжении в Украину

Блинкен / УНИАН

Президент США Джо Байдена заявил о вторжении России в Украину, которое якобы ожидается в ближайшие дни.

Как сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле считают это нагнетанием напряженности.

"К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями", - заявил Песков, передают РИА-Новости.

Отметим, Джо Байден заявил, что в Белом доме видят все признаки того, что Российская Федерация готова напасть на Украину. По его ощущениям, "это произойдет в ближайшие несколько дней".

Кроме того, государственный секретарь Энтони Блинкен раскрыл сценарий военного вторжения России в Украину. По его словам, Москва может напасть под предлогом защиты российских граждан или этнических русских после возможной провокации.

Реклама

Угроза вторжения РФ

Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Читайте также: