Шольц и Байден обсудили Украину и призвали к выполнению Минских соглашений

Олаф Шольц / Фото Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. В ходе беседы Шольц рассказал о своих недавних визитах в Киев и Москву.

Как пишет Sueddeutsche Zeitung, стороны призвали к выполнению минских соглашений.

"Важно начать конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнять минские соглашения и при поддержке Германии и Франции добиться прогресса в нормандском формате. Ключ к этому лежит в Москве", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется, в значительного отвода российских войск пока не наблюдается.

В Германии напомнили о позиции Запада, что Россию будут ждать "крайне серьезные последствия" в случае нарушения суверенитета Украины.

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В свою очередь, в пресс-службе Белого дом сообщили, что Байден и Шольц подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнули важность продолжения трансатлантической координации дипломатии и мер сдерживания, а также усиления восточного фланга НАТО в случае дальнейшего вторжения России в Украину.

Как сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля прибыл в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об итогах переговоров можно почитать тут.

15 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели переговоры в Москве. Стороны обсудили ситуацию с угрозой военного вторжения России в Украину, урегулирование российско-украинского конфликта на Донбассе, проблемы безопасности в Европе, обстановку с газопроводом Северный поток-2 и транзитом газа через территорию Украины. Дискуссия продлилась более 3 часов. Главред собрал все главные заявления сторон.

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