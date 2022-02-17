УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Шольц и Байден обсудили Украину и призвали к выполнению Минских соглашений

17 февраля 2022, 07:22
Прослушать новость
Остановить

Лидеры США и Германии Джо Байден и Олаф Шольц во время разговора подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Олаф Шольц
Олаф Шольц / Фото Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. В ходе беседы Шольц рассказал о своих недавних визитах в Киев и Москву.

Как пишет Sueddeutsche Zeitung, стороны призвали к выполнению минских соглашений.

"Важно начать конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнять минские соглашения и при поддержке Германии и Франции добиться прогресса в нормандском формате. Ключ к этому лежит в Москве", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется, в значительного отвода российских войск пока не наблюдается.

В Германии напомнили о позиции Запада, что Россию будут ждать "крайне серьезные последствия" в случае нарушения суверенитета Украины.

Реклама

В свою очередь, в пресс-службе Белого дом сообщили, что Байден и Шольц подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнули важность продолжения трансатлантической координации дипломатии и мер сдерживания, а также усиления восточного фланга НАТО в случае дальнейшего вторжения России в Украину.

Как сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля прибыл в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об итогах переговоров можно почитать тут.

15 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели переговоры в Москве. Стороны обсудили ситуацию с угрозой военного вторжения России в Украину, урегулирование российско-украинского конфликта на Донбассе, проблемы безопасности в Европе, обстановку с газопроводом Северный поток-2 и транзитом газа через территорию Украины. Дискуссия продлилась более 3 часов. Главред собрал все главные заявления сторон.

Другие новости:

viber
новости США Джо Байден Минские соглашения новости Украины Олаф Шольц
Сейчас вы просматриваете новость «Шольц и Байден обсудили Украину и призвали к выполнению Минских соглашений». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Чарующий нюдовый маникюр весна 2022, который подходит всем и под всеЧарующий нюдовый маникюр весна 2022, который подходит всем и под все Приметы на 16 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 16 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2022: Тельцам – знаки судьбы, Ракам – деньги, Водолеям – человек из прошлогоГороскоп на сегодня, 14 февраля 2022: Тельцам – знаки судьбы, Ракам – деньги, Водолеям – человек из прошлого В моду на весну-лето 2022 вернулись немного легкомысленные юбки из романтичных 60-хВ моду на весну-лето 2022 вернулись немного легкомысленные юбки из романтичных 60-х Как заставить фиалку цвести: устраиваем сенполии "баньку"Как заставить фиалку цвести: устраиваем сенполии "баньку"
07:22

Шольц и Байден обсудили Украину и призвали к выполнению Минских соглашений

07:12

Путину нужно опасаться Моргенштерна: астролог объяснил почему

06:51

Выйти из "Минска" Украине было бы выгодно, но мы не можем сделать это первымимнение

06:47

Окно для вторжения России в Украину остается открытым: в США заявили, что РФ ищет предлог для атакиВидео

05:58

Гороскоп для Тельцов на март 2022: в любви - третий лишний, на работе - повышениеВидео

Реклама
05:45

Если тело утром "деревянное": почему после сна все болит и как это исправить

05:02

В костюме Евы: Белла и Джиджи Хадид полностью обнажились в модном "Эдемском саду"

04:45

После обработки становится опасным: какое масло самое вредное для здоровья

04:26

Исследователи нашли новый способ борьбы с облысением

03:54

Ученые нашли новую опасность высокого давления

03:31

Жанна Бадоева показала аппетитную грудь в игривом купальнике

03:19

Большая война России и Украины: Гармаш спрогнозировал, решится ли Путин на вторжение

02:19

Есть ли альтернатива воде в здоровом питании - ответ диетолога

02:18

То война, то коронавирус: психолог рассказала, как справиться с паникой

01:39

"А с грудью как была лажа, так и осталась": блогерша Стужук показала себя в бикиниФото

00:51

Приметы на 17 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:36

"В тебя невозможно не влюбиться": Дорофеева в белье верхом на лошади устроила пожар в сети - видеоВидео

00:16

Делаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьерВидео

00:10

Сверхгигантская клубника из Израиля попала Книгу рекордов Гиннеса: как она выглядит

16 февраля, среда
23:53

Российские истребители трижды опасно приблизились к самолетам ВМС СШАВидео

Реклама
23:52

Чем полезен гранатовый сок для женского мозга - комментарий ученого

23:27

Комаровский поведал, как правильно лечить Омикрон в домашних условияхВидео

23:05

Потеряете всю удачу и деньги: кому никогда нельзя одалживать сольВидео

22:53

В Белом доме пригрозили России жесткими последствиями за признание "ЛДНР"

22:33

"Угроза для всей Европы": Шмыгаль заявил об успешной блокировке Северного потока-2Видео

22:18

В Беларуси недалеко от Украины развернули понтонный мост - СМИВидео

21:34

В Украине впервые за много лет за сутки никто не погиб в ДТП

21:32

6-летнего ребенка искали всем селом: под Днепром случилась страшная трагедия с мальчикомВидео

21:29

Диетолог опровергла мифы о популярных белках

21:00

На Ровенском полигоне нашли мертвым пропавшего контрактника

20:51

Пара, которая сковала себя цепью в прошлом году, продает "узы любви" за 3 млн долларовВидео

20:48

Украине пора начинать подсчет убытковмнение

20:34

Зеленский рассказал о переговорах западных стран с Россией об УкраинеВидео

20:17

Разведка не увидела отвода российских войск от границ Украины, - РезниковВидео

20:05

"Радоваться рано": Зеленский об отводе войск РФ и ситуации на границе УкраиныВидео

19:50

В МИД России обозвали Столтенберга "сбитым натовским летчиком"

19:50

Боевые группы НАТО на востоке Европы: Запад готовит контрудар на действия России

19:35

Европейские лидеры проведут неофициальную встречу по поводу событий в Украине: названа датаВидео

19:33

Общенациональный телемарафон #UAразом: онлайн-трансляция

19:24

"Нас не пугают какие-либо даты": Зеленский обратился к украинцамВидео

Реклама
19:04

Не появлялась на публике уже 260 дней: у Селин Дион подозревают тяжелое заболеваниеВидео

18:59

В РФ внезапно заявили, что не допустят войны с УкраинойВидео

18:54

Пенсии в Украине поднимут на 1000 гривен: кому и когда ждать повышенияВидео

18:53

Возможное нападение России: Европарламент принял резолюцию по Украине

18:52

Тайный роман, козни коллег и невероятная удача: гороскоп на март 2022 для ОвновВидео

18:45

Отказ Украины от НАТО и публичное заявление Альянса: РФ разразилась условием

18:24

Россия, олигархи и Крым с Донбассом: Зеленский утвердил Стратегию госбезопасности

18:23

Олимпиада-2022: украинская лыжница попала в доппинг-скандалВидео

18:17

В Днепре зажгли самый большой в мире флаг УкраиныВидео

18:15

Зеленский ужесточил санкции против издания СтранаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять