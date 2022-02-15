Признание "ЛДНР", Северный поток-2, война на Донбассе: пресс-конференция Путина и Шольца

Пресс-конференция Шольца и Путина / Скриншот

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин во вторник, 15 февраля, провели переговоры в Москве. Стороны обсудили ситуацию с угрозой военного вторжения России в Украину, урегулирование российско-украинского конфликта на Донбассе, проблемы безопасности в Европе, обстановку с газопроводом Северный поток-2 и транзитом газа через территорию Украины.

Глава правительства Германии Шольц заявил, что кризис вокруг границ Украины должен быть урегулирован дипломатическим путем. Нужно в срочном порядке обеспечить снижение градуса напряжения и не допустить войны. По его словам, президент Украины Зеленский сказал ему, что в скором времени будут обсуждаться законопроекты об особом статусе Донбассе и внесения изменений в Конституцию.

Шольц призвал все стороны конфликта придерживаться Минских соглашений. Он предупредил, что агрессия России против Украины обернется серьезными последствиями, а дальнейший диалог с Москвой может быть только при условии неприкосновенности границ. Возможное признание Москвой "ЛДНР" она назвал политической катастрофой и нарушением "Минска".

Также Шольц рассказал, что расширение НАТО не планируется, и не ответил на вопрос о санкциях против Северного потока-2

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что Россия может продолжить прокачку газа через территорию Украины даже после 2024 года, однако для этого в европейских странах должен быть дополнительный спрос на топливо.

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Путин сказал, что в Украине якобы массово нарушаются права человека, а дискриминация русскоязычного населения, дескать, закреплена на уровне законов. Помимо этого, он обвинил Киев в "отказе следовать Минским соглашениям".

Кроме того, он рассказал, что Северный поток-2 уже готов к запуску. Россия ждет решения немецкого регулятора.

Глава Кремля не подтвердил и не опроверг готовность официальной Москвы признать так называемую независимость "ЛДНР".

Также Путин заявил, что Россия, дескать, не будет ждать, когда Украина вступит в НАТО, и намерена уже сейчас решать вопрос, связанный с запланированной евроатлантической интеграцией государства.

Заявления сторон по итогам переговоров:

Шольц:

"Зеленский твердо пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Донбасса и изменения конституции"

"Дипломатические возможности урегулирования вокруг Украины пока не исчерпаны, мы не должны зайти в тупик, который обернется бедой для всех"

"Срочно необходима деэскалация вокруг Украины, война не должна начаться"

Шольц: Война не должна начаться, нужна деэскалация

О Минских соглашениях: "их должны придерживаться все"

Об угрозах РФ: "агрессия будет иметь последствия, а дальнейшие переговоры с ней могут иметь место только при неприкосновенности границ"

О признании Россией "ЛДНР": признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой и нарушением Минских договоренностей

"Все стороны должны придерживаться минских договоренностей и вносить свой вклад в их реализацию, заявил канцлер ФРГ"

Шольц не ответил на вопрос о санкциях против СП-2

"расширение НАТО не планируется, его нет в повестке"

Путин:

"Россия готова продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, если будет спрос и рентабельность"

"В Украине массово нарушаются права человека, а также законодательно закреплена дискриминация русскоязычного населения"

"Киевские власти отказываются следовать Минским соглашениям"

"Россия не может закрывать глаза на то, как США и НАТО вольно трактуют принципы неделимости безопасности"

"Мы с вами уже видели одну развязанную войну в Европе, ее начал НАТО бомбардировками Белграда. Но мы начала войны не хотим"

"Северный поток - 2" готов к эксплуатации, вопрос только в решении немецкого регулятора"

"Россия будет стремиться к тому, чтобы договориться дипломатическим путем по вопросам о гарантиях безопасности"

"Дальнейшие действия РФ будут идти "по плану", который будет складываться из "реальной обстановки на местах"

"Для России отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет, мы хотим этот вопрос решить сейчас"

Об обращении Госдумы по признанию "ЛДНР"

"Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений", - сказал он.

О вступлении Украины в НАТО

Российский президент Путин сказал, что инфраструктура Североатлантического альянса приближается к границам РФ. Дескать, Москва не знает, когда Украина конкретно вступит в НАТО, поэтому предпочитает действовать уже сейчас.

"Говорят, что в ближайшие годы Украины не будет в НАТО. Что значит "говорят"? Мы с вами должны понимать, что значит "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще, ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома, обсуждается вопрос вступления Украины в НАТО. "Говорят", это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего. Примут ее, когда подготовят к этому? Для нас это уже может быть поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос прямо сейчас".

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