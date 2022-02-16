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Вступление Украины в НАТО: Шольц сделал прогноз по расширению Альянса

16 февраля 2022, 05:28
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В ближайшие годы расширения НАТО вряд ли возможно, считает Олаф Шольц.

Олаф Шольц
Политики, которые сейчас при власти, вряд ли будут работать по вопросам расширения НАТО – Шольц / Reuters

Расширение Североатлантического альянса в ближайшие годы не планируется и не обсуждается. Политические лидеры, которые находятся в данный момент у власти, вряд ли будут принимать участие в процессах, связанных с разрастанием военно-политического блока Запада. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он сказал о том, что в ближайшие годы вряд ли можно ожидать расширения коллективного блока безопасности НАТО. Вопрос не находится на повестке дня и вряд ли будет обсуждаться политиками, которые сейчас находятся у власти.

Читайте такжеПутин требует "сейчас" закрыть двери НАТО для Украины"Расширение (НАТО) не планируется, не обсуждается, его нету на повестке дня. Нам не придется этой темой заниматься, пока каждый из нас находится на своем посту. Я не знаю, сколько будет оставаться президент (Путин) на своем посту, я думаю, это может быть долго, но не вечно. Мы этим заниматься не будем", - подчеркнул Олаф Шольц.

Ответ США и НАТО на ультиматумы России по Украине

В январе состоялись консультации по безопасности, в которых принимали участие США, НАТО и РФ. Дискуссии проходили на фоне повышенной концентрации российских войск у границ Украины и обвинений Москвы в угрозах Альянса своим границам.

Россия выдвинула Западу ряд требований, среди которых нерасширение НАТО на восток, отказ от включения в блок новых организаций, в том числе и Украины, и отвод военной инфраструктуры из Европы на позиции 1997 года.

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Представитель Штатов на переговорах, замгоссекретаря Венди Шерман заявила, что Вашингтон не пойдет на требования Москвы по Украине в НАТО и нерасширению блока безопасности на восток.

Российский представитель, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Россия не собирается атаковать Украину, но требует гарантий, согласно которым Украина и Грузия, дескать, никогда не смогут вступить в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг требования России и заявил, что Украина, Грузия и Молдова имеют право вступить в Альянс, а российское государство должно вывести свои войска с их территорий.

При этом Столтенберг предупредил Россию о том, что если Москва пойдет на новую военную операцию против Украины, военно-политический блок Запада усилит свое присутствие в Восточной Европе.

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