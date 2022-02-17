РФ может напасть в ближайшие дни: Байден раскрыл новый сценарий вторжения в Украину

Угроза российского вторжения в Украину очень высока, считает президент США.
Президент США Джо Байден заявил о том, что есть все основания ожидать нападения России на Украину в "ближайшие несколько дней".
По его словам, угроза российского вторжения в Украину очень высока, сообщает CNN.
Кроме того, Байден утверждает, что у него есть информация о вероятности проведении РФ "операции под чужим флагом".
При этом он отметил, что есть вероятность полагать, что Россия вовлечена в акции "провокационного характера".
Байден добавил, что у него нет планов проводить телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Угроза вторжения РФ
Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.
В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".
15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.
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