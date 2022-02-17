"Могут устроить теракт или химическую атаку": Блинкен назвал сценарий вторжения России

Энтони Блинкен / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия может прибегнуть к провокации для вторжения в Украину.

В своем заявлении на заседании Совбеза ООН он заявил в частности, о инсценировке теракта или химическую атаку на гражданских.

По его словам, Россия намерена создать предлог для нападения.

"Это может быть насильственное событие в Украине или вопиющее обвинение против украинского правительства, мы пока что не знаем, что это будет. Это может быть сфабрикованный теракт в России или будут обнаружены массовые захоронения. Это может быть инценированный удар БПЛА против гражданских или реальная атака с использованием химического оружия. Россия может описать это событие как этнические чистки или геноцид", - отметил Блинкен.

Он считает, что после возможной провокации российские власти будут заявлять о необходимости реакции защиты российских граждан и русских в Украине.

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По словам Блинкена, вторжение может начаться с того, что "полетят бомбы и ракеты".

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"Связь будет нарушена. Будут заблокированы ключевые украинские учреждения. После этого российские танки пойдут на ключевые украинские объекты, которые уже были нанесены на карту. Мы считаем, что эти объекты включают Киев. И это не все. Мы знаем информацию, что Россия будет нападать на конкретные группы украинцев. Обо всем этом мы предупреждаем украинскую власть", - заявил Блинкен.

Угроза вторжения РФ

Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

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