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США переносят свое посольство из Киева во Львов - Блинкен

14 февраля 2022, 22:30

Государственный департамент постоянно мониторит ситуацию с безопасностью в Украине.

Энтони Блинкен
США переносят свое посольство во Львов / Фото Reuters

США временно переносят свое посольство из Киева во Львов из-за угрозы российского вторжения в Украину, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, Государственный департамент постоянно мониторит ситуацию с безопасностью в Украине.

"Исходя из этого, мы находимся в процессе временного переноса нашего посольства в Украине из Киева во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских сил. Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координирующим дипломатическую деятельность в стране. Мы также продолжаем наш интенсивные дипломатические усилия по деэскалации кризиса", - отметил Блинкен.

Он также заверил, что перенос посольства во Львов не подрывает американскую поддержку Украины. Кроме того, Блинкен в очередной раз призвал всех американских граждан немедленно покинуть страну.

Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

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Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

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