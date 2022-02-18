Уменьшилась вероятность вторжения РФ, но участятся точечные обострения: Климкин о действиях Путина

Вероятность вторжения России уменьшилась – Павел Климкин объяснил многоходовку Путина/ Reuters, УНИАН

Вероятность полномасштабного вторжения России в Украине уменьшилась, однако возросла возможность точечных обострений. Российский президент Владимир Путин играет в сложную игру, и в его многоходовку входят игра вокруг "легитимизации" боевиков и инициирование таких точечных обострений.

Такое мнение высказал бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Право на владу". По его словам, именно после обострения, которое устроили на Донбассе 17 февраля боевики, уменьшилась вероятность широкомасштабного вторжения России на территорию Украины.

Климкин подчеркнул, что Путин не будет действовать так, чтобы его действия можно было предвидеть. Если он будет собираться напасть, то скроет свои намерения, и этому вряд ли будут предшествовать такие обстрелы на Донбассе.

"Сегодня (17 февраля – ред.) Станицу Луганскую и Врубовку обстреляли вражеские гаубицы и минометы снарядами запрещенного калибра. Это свидетельствует, что Путин сознательно "поднял ставки", чтобы привлечь внимание к тому, что происходит на оккупированной территории, где, якобы, "планируется наступление ВСУ", – отмечает дипломат.

Он считает, что хоть вероятность нападения в ближайшее время уменьшилась, со стороны России будет усиливаться давление.

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"Я считаю, что в ближайшие дни у нас вероятность крупных действий со стороны Путина уменьшилась, но 100% давление будет подниматься. И осень тоже будет очень непростой", - отметил Климкин.

Угроза вторжения России в Украину

Хотя в России заявили, что начали возвращать военных в места постоянной дислокации после военных учений возле украинской границы и в оккупированном Крыму, Украина и страны-партнеры заявляют, что не увидели реального отвода войск.

Президент Украины Владимир Зеленский с недоверием отнесся к таким заявлениям и подчеркнул: "когда отведут войска – это увидят все". Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пока разведка не нашла никаких доказательств того, что Россия на самом деле отводит войска от украинской границы.

Президент США Джо Байден заявил о том, что есть все основания ожидать нападения России на Украину в "ближайшие несколько дней". Также Байден утверждает, что у него есть информация о вероятности проведения РФ "операции под чужим флагом".

При этом в Минобороны Великобритании опубликовали карту вероятного вторжения России в Украину. В сообщении ведомства отмечается, что на границе с Украиной наблюдается мощное присутствие российских войск, которое позволяет Кремлю начать войну без предупреждения.

Еще один возможный сценарий вторжения озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Россия может прибегнуть к провокации для вторжения в Украину и намерен создать повод для нападения.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости "глобального документа" с пунктами о безопасности для Украины, который бы подписали в том числе РФ и США.

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