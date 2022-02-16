"Когда отведут войска – это увидят все": Зеленский ответил на заявление РФ об отводе

Когда Россия отведет войска – это увидят все, отметил Зеленский/ Reuters

Россия заявила, что частично отводит силы от украинской границы якобы после завершения военных учений. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что пока Украина не видит, чтобы РФ действительно забирала своих военных.

По его словам, если войска отведут, это увидят все, а не только военные или разведка, пишет BBC.

"Честно говоря, мы реагируем на те реалии, которые у нас есть, и мы пока что не видим никакого отвода. Мы только что услышали об этом", – заявил президент Украины.

По словам Зеленского, Украина не боится, ведь ситуация с Российской агрессией началась для нее не сейчас, а еще восемь лет назад.

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"Относительно угрозы, я много раз говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет", – подчеркнул Зеленский.

Угроза вторжения России в Украину

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать Российскую Федерацию от дальнейшего обострения ситуации. Он добавил, что ситуация с безопасностью сейчас остается напряженной, но контролируемой.

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен предположил, что Россия может вторгнуться в Украину на этой неделе.

Между тем в Минобороны России заявили, что начинают возвращать военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной. Также в РФ заявили о начале отвода войск из временно оккупированного Крыма.

В МИД Украины к таким заявлениям отнеслись с недоверием – глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поверит в деэскалацию только тогда, когда увидит реальный отвод войск.

Между тем в США отметили, что Путин может держать войска у границы Украины, чтобы "выбивать уступки", а в Минобороны Великобритании заявили, что не видят свидетельств отвода российских войск от границ Украины, а наблюдают только наращивание и строительство полевых госпиталей.

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