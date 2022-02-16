Бесполезно разглагольствовать о датах вероятного вторжения РФ в Украину - британский министр обороны

Бесполезно разглагольствовать о датах вероятного вторжения РФ в Украину / Reuters

Руководитель Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что бесполезно разглагольствовать о датах возможного "вторжения" России в Украину. Об этом чиновник рассказал в интервью телеканалу Sky News.

Вместе с тем, Уоллес сказал, что официальный Лондон не видит свидетельств отвода российский войск от границ Украины, а наблюдает лишь наращивание и строительство полевых госпиталей.

"Я никогда не называл даты, потому что во всех разведывательных материалах, которые я видел, самым важным являются не даты, а огромное количество войск (у границы Украины ‒ Главред)", - сказал Уоллес.

Вместе с тем, руководитель британского Минобороны заявил ‒ в Лондоне пока не видят свидетельств того, что РФ отвела войска от украинских границ.

"Мы не видели свидетельств отвода войск, о котором заявляет Кремль. На самом деле мы видим наращивание, строительство полевых госпиталей и развертывание таких стратегических вооружений, как ракеты "Искандер", - сказал Уоллес.

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Возможное вторжение России в Украину

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.