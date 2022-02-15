Украине с партнерами удалось сдержать Россию от эскалации - Кулеба

Дмитрий Кулеба / Фото УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать Российскую Федерацию от дальнейшего обострения ситуации.

По его словам, дипломатия продолжает этому способствовать.

"Нам удалось с партнерами сдержать РФ от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать", - сказал глава МИД во время брифинга 15 февраля.

По его словам, ситуация с безопасностью сейчас остается напряженной, но контролируемой.

Как сообщал Главред, 15 февраля в Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

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Тем временем глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что втооржение России в Украину остается весьма вероятным сценарием.

По ее словам, российские военные могут предпринять попытку вторжения без опознавательных знаков и быстро занять Киев. С точки зрения сроков вторжения, то оно может произойти в самое ближайшее время.

14 февраля заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Российской Федерации нет причин для вторжения в Украину.

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