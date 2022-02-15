Украине с партнерами удалось сдержать Россию от эскалации - Кулеба

Ситуация с безопасностью сейчас остается напряженной, но контролируемой, заявил Министр иностранных дел Украины.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать Российскую Федерацию от дальнейшего обострения ситуации.
По его словам, дипломатия продолжает этому способствовать.
"Нам удалось с партнерами сдержать РФ от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать", - сказал глава МИД во время брифинга 15 февраля.
По его словам, ситуация с безопасностью сейчас остается напряженной, но контролируемой.
Как сообщал Главред, 15 февраля в Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.
Тем временем глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что втооржение России в Украину остается весьма вероятным сценарием.
По ее словам, российские военные могут предпринять попытку вторжения без опознавательных знаков и быстро занять Киев. С точки зрения сроков вторжения, то оно может произойти в самое ближайшее время.
14 февраля заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Российской Федерации нет причин для вторжения в Украину.
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