Военные зайдут без опознавательных знаков и быстро займут Киев: Трасс описала сценарий вторжения РФ

Лиз Трасс описала возможный сценарий российского вторжения в Украину / Коллаж Reuters

Вторжение России в Украину остается весьма вероятным сценарием, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

По ее словам, российские военные могут предпринять попытку вторжения без опознавательных знаков и быстро занять Киев, сообщает агентство Reuters.

"С точки зрения сроков вторжения, оно может произойти в самое ближайшее время", — сказала Трасс.

Глава британского МИД описала вероятный план вторжения таким образом: российские войска предпринимают попытку нападения без опознавательных знаков, как это было в 2014 году в Крыму, и затем за несколько дней наступление может прекратиться с захватом Киева, который является главной целью операции.

Риск вторжения России

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в частности, во время зимних Олимпийских игр.

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12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Салливан предположил, что, вероятнее всего, Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Он утверждает, что операция России против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, в том числе Киева.

С позицией США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дату возможного вторжения России на территорию Украины 16 февраля, которую ранее назвали западные СМИ. По его словам, сейчас в информпространстве слишком много упоминаний об этом, но Украина должна руководствоваться лишь реальной информацией.

14 февраля заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Российской Федерации нет причин для вторжения в Украину.

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