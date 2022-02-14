Разговор Кулебы и Блинкена: США пообещали Украине макрофинансовую помощь

Дмитрий Кулеба / Reuters

Руководитель украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном режиме пообщался с государственным секретарем и руководителем Госдепа США Энтони Блинкеном. Об этом глава украинских дипломатов написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter

В ходе беседы Кулеба поблагодарил за решение выделить макрофинансовую помощь.

"Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ", ‒ отметил руководитель украинского МИД.

По его словам, власти Украины заинтересованы в полноценном функционировании миссии.

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Угроза вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС. США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Соответствующее обращение американского президента к союзникам последовало за совещанием оперативного штаба в Белом доме, сообщает The Guardian.

В то же время советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине - это может произойти до 20 февраля.

11 февраля Украина потребовала от Российской Федерации разъяснения по поводу военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма. На ответ у Кремля есть 48 часов.