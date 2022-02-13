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Отключение России от SWIFT не входит в пакет санкций США и ЕС: Кулеба назвал причину

13 февраля 2022, 07:29

По мнению Дмитрия Кулебы, пакет санкций является серьезным инструментом влияния даже без отключения от SWIFT.

Дмитрий Кулеба
Отключение России от SWIFT не входит в пакет санкций США и ЕС: Кулеба назвал причину / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за последние месяцы он получал информацию о самых разных сценариях развития событий в связи с агрессией РФ. По его словам, пока ни один из них не сбылся. Также он рассказал, что отключение России от SWIFT не входит в пакет санкций США и ЕС.

"Мы знаем несколько вещей. Первое: сейчас позиция Украины сильнейшая, начиная с 2014 года. С экономической точки зрения, с дипломатической и военной. Второе: мы знаем, что благодаря нашей инициативе и работе партнеры в Европейском Союзе, Соединенных Штатах завершили формирование санкционного пакета. И это будут очень болезненные санкции для русской Федерации. Поверьте, они нанесут непоправимый ущерб российской экономике. И это тоже фактор сдерживания. И третий: элемент уверяю вас, что Украина готова к любому сценарию развития событий. Это не преувеличение, это вывод, который я могу сделать на основе данных в моем распоряжении", - сказал Кулеба в комментарии ТСН.

Также глава МИД Украины подтвердил, что отключение России от SWIFT не входит в пакет санкций США и ЕС. Но и без этой меры, по мнению Дмитрия Кулебы, этот пакет является серьезным инструментом влияния.

"SWIFT на сегодняшний день не является частью санкционного пакета, но это не результат давления России. Это - результат внутренних процессов в ЕС. Некоторые страны не готовы уступить собственные интересы. Но надо понимать, если бы в этом пакете был SWIFT, то это была бы атомная бомба, но и без SWIFT этот пакет остается мощной бомбой", - добавил он.

Санкции против России

Напомним, США и Европа находятся на этапе завершения работы над расширенным пакетом санкций против России в случае ее нападения на Украину. Он нацелен на крупные российские банки, но не предусматривает запрета доступа РФ к финансовой системе SWIFT. Такую информацию обнародовало агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз уже подготовил пакет санкций против России. Он отметил, что готовность пакета санкций против России подтвердил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

До этого страны-участницы Европейского союза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, что могло стать одним из элементов санкций в случае вторжения в Украину, сообщило издание Bloomberg.

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