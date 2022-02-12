США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT – Reuters / Reuters

США и Европа находятся на этапе завершения работы над расширенным пакетом санкций против России в случае ее нападения на Украину. Он нацелен на крупные российские банки, но не предусматривает запрета доступа РФ к финансовой системе SWIFT.

Такую информацию обнародовало агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. В частности, три источника, знакомые с ходом переговоров, заявили, что полный запрет на доступ России к системе финансовых операций SWIFT активно не рассматривался после возражений со стороны европейских стран.

Один из источников отметил, что санкции против крупных российских банков все равно окажут значительное влияние на российский финансовый сектор и экономику.

"Цель состоит в том, чтобы разработать санкции, которые действительно ударили бы по россиянам, при этом учитывая побочный ущерб для тех, кто их вводит, и признавая, что санкции сильно ударят по Европе", - сказал источник.

Как рассказали три источника, санкции будут направлены против российских олигархов, а также будут включать контроль за экспортом компонентов, производимых Россией для технологического и оружейного секторов.

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По словам американских и европейских чиновников, США и европейские союзники сосредоточились на санкциях, введенных в случае физического вторжения России в Украину. Им нужно будет дополнительно координировать любой ответ на санкции, кроме полного военного вторжения, например, масштабной кибератаки.

Один из американских чиновников сообщил, что среди российских банков, против которых будут введены расширенные санкции, могут быть государственные ВТБ и Сбербанк, являющиеся крупнейшими финансовыми учреждениями России.

Санкции против России

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз уже подготовил пакет санкций против России. Он отметил, что готовность пакета санкций против России подтвердил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Страны-участницы Европейского союза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, что могло стать одним из элементов санкций в случае вторжения в Украину, сообщило издание Bloomberg.

Британское правительство также начало работу над новыми санкциями, которые должны ослабить российскую экономику, если Кремль начнет вторжение в Украину. Предполагается, что Великобритания рассмотрит "ядерный" вариант поддержки отключения России от международной платежной системы SWIFT.

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