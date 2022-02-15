Не будут объяснять маневры войск: РФ отказалась от участия во встрече ОБСЕ, которую созвала Украина

Россия не будет принимать участия в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которую созвала Украина для того, чтобы услышать объяснения скопления российских войск у границы.

Об отказе Москвы быть участницей заседания сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко, пишет российское "РБК".

Киев прибег к решению инициировать заседание ОБСЕ после того, как Россия проигнорировала запрос Украины, в котором она просила объяснить военную деятельность вдоль украинской границы и в оккупированном Крыму.

Как сообщила ранее председательствующая в ОБСЕ Польша, такая встреча состоится во вторник, 15 февраля, ориентировочно в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что Киев инициирует проведение отдельной встречи ОБСЕ, на которой должны обсуждаться вопросы концентрации и передвижения войск России у границ Украины.

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"Не получив запрашиваемую информацию, Дмитрий Кулеба вчера (13 февраля – ред.) поручил направить официальные запросы о применении следующего элемента механизма Венского документа – проведение отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск России. Такая встреча должна состояться в течение 48 часов, вероятно 15 февраля", – сказал Николенко.

Угроза вторжения России в Украину

Ранее журналисты британского издания The Guardian опубликовали материал о том, что президент США Байден провел телефонные переговоры с лидерами Евросоюза и НАТО, во время которых заявил о готовности России к военному вторжению в Украину в ближайшие дни. Как утверждает пресса, операция может начаться с авиаударов.

Кроме этого, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия планирует вторжение в Украину и может сделать это на этой неделе. По его словам, доказательства достаточно очевидны.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Киеве с канцлером Германии Олафом Шольцом 14 января заявил, что Украина будет добиваться гарантий безопасности. Также глава государства добавил, что эскалация на границах Украины – "беспрецедентная".

Министр обороны Алексей Резников 14 февраля заявил, что на сегодняшний день нет никаких оснований для введения военного положения в Украине на фоне угрозы российского вторжения.

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