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Требование Украины – встреча в течение 48 часов: Киев поставил условие Москве по войскам у границ

14 февраля 2022, 14:41
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Если Москва не предоставит объяснений Киеву по ситуации с войсками в рамках встречи ОБСЕ, Украина перейдет к следующему шагу, сказал Дмитрий Кулеба.

Россия, Украина
Встреча ОБСЕ в рамках Венского документа может состояться 15 февраля - МИД Украины / УНИАН

Официальный Киев направляет запросы для организации встречи ОБСЕ в рамках механизма Венского документа, поскольку Москва не предоставила Украине объяснений относительно своей военной деятельности у украинских границ. Встреча должна состояться в течение 48 часов, ориентировочно – 15 февраля. Если государство не устроит аргументация России в ходе дискуссии, будет инициировано заседание постоянного Совета и Форума сотрудничества по безопасности. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

В ходе своего брифинга в понедельник, 14 февраля, он рассказал о том, что Киев инициирует проведение отдельной встречи ОБСЕ, на которой должны обсуждаться вопросы концентрации и передвижения войск России у границ Украины. Дискуссия может состояться 15 февраля.

Читайте такжеВоздушная бомбардировка: в США отказались подтвердить информацию о начале вторжения РФ 16 февраля"Не получив запрашиваемую информацию Дмитрий Кулеба вчера поручил направить официальные запросы о применении следующего элемента механизма Венского документа - проведения отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск России. Такая встреча должна состояться в течение 48 часов, вероятно 15 февраля", - сказал Николенко.

Также он уточнил, что если информация, которую предоставит Россия на встрече ОБСЕ, не будет устраивать Украину, Киев перейдет к следующему шагу. Речь идет об инициативе по проведению заседания постоянного Совета и Форума сотрудничества по безопасности. В ходе такой дискуссии могут обсуждаться вопросы рекомендаций по дальнейшим действиям против Москвы.

"В пятницу, в случае получения неудовлетворительной информации во время встречи во вторник, Кулеба будет инициировать проведение в ОБСЕ совместного заседания постоянного совета и форума сотрудничества по безопасности. Не только для обсуждения ситуации на границах Украины, но и для возможной выработки рекомендаций и дальнейших шагов в отношении России", - подчеркнул Олег Николенко.

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Требование Украины к России в рамках Венского документа

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 11 февраля сделал заявление, согласно которому Киев в рамках раздела III Венского документа направил Москве запрос с требованием объяснить обстоятельства военной деятельности у украинских границ. РФ должна была предоставить ответ в течение 48 часов.

Россиянам следовало предоставить Украине конкретные данные районов проведения мероприятий, связанных с военной деятельности, назвать дату завершения маневров, а также их цели. Кроме того, Москва должна была указать сведения о наименовании, подчиненности, количестве военных подразделений, типов вооружений и военной техники.

Кулеба говорил, что если Россия не ответит на запрос Украины, либо предоставит неполные сведения, Киев выступит с инициативой созыва "чрезвычайной встречи" стран, которые подписали Венский документ. И уже на этой встрече ожидаются детальные объяснения от Москвы.

13 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о том, что РФ за 48 часов не предоставила Украине никаких объяснений. Поэтому Киев созывает встречу с Россией и всеми странами-подписантами Венского документа, на которой россияне должны объяснить свою военную деятельность у границ Украины и в оккупированном Крыму.

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