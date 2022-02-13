Украина инициирует встречу с Россией и странами-подписантами Венского документа

Россия не ответила на запрос Украины, и теперь Киев в рамках Венского документа делает следующий шаг - Кулеба / Reuters

Россия в течение 48 часов по требованию Украины детально не объяснила цели своей военной деятельности у украинских границ согласно Венскому документу. Теперь Киев созывает встречу с Москвой и всеми странами-участниками договора, в ходе которой россияне должны объяснить причины передвижения войск у границ украинского государства и в оккупированном Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что поскольку официальный Киев не получил ответа от Москвы на свой запрос о военной деятельности РФ у границ Украины, принято решение о созыве встречи с Россией и всеми странами-подписантами Венского соглашения, где россияне должны объяснить свои действия.

"Россия не отвечала на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ в течение нашей границы и во временно оккупированном Крыму", - отметил Кулеба.

Также он добавил, что Москва, если она декларирует свое стремление к поддержке принципов неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, должна выполнять обязательства относительно прозрачности своей военной деятельности.

"Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Требование Украины в адрес России в рамках Венского документа

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 11 февраля объявил о том, что Киев в рамках раздела III Венского документа направил Москве запрос с требованием предоставить "детальные разъяснения по военной деятельности" у своих рубежей. Россия должна была ответить за 48 часов.

В частности, россияне должны были предоставить Киеву точные данные районов проведения военной деятельности, указать дату завершения таких маневров и их цели. Также им следовало подать сведения о наименовании, подчиненности, числе военных подразделений и типов вооружений и техники, задействованных в маневрах.

Кулеба предупреждал, что если Россия проигнорирует запрос, либо же предоставит неполную информацию, Украина инициирует созыв "чрезвычайной встречи" стран-подписантов Венского документа. На заседании Москва должна будет предоставить детальные разъяснения.