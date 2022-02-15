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"Наша разведка следит 24/7": Резников заявил, что Украине известны все места расположения войск РФ

15 февраля 2022, 10:55
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В ОРДЛО сейчас находятся 2 тысячи российских кадровых офицеров.

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Украине известны все места расположения войск РФ – Резников/ УНИАН

Украинская разведка располагает информацией обо всех местах расположения вооружения российских войск вблизи украинской границы.

Разведчики работают непрерывно и сравнивают полученные данные с данными от партнеров. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова".

"Наша разведка отслеживает все 24/7, а главное – сравнивает все данные наших партнеров, которые получают информацию своими путями, включая спутниковое наблюдение", – заявил глава Минобороны.

Он напомнил, что в воздухе постоянно дежурят Байрактары, которые всё фиксируют.

По словам Резникова, для разведки известны все места расположения вооружения. Также Украина знает даже то, где расположено вооружение, которое завозится для нужд 1-го и 2-го армейского корпусов, входящих в состав Вооруженных сил России.

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Резников также рассказал, что, по полученным данным от разведки, на территории ОРДЛО находятся 2 тысячи российских кадровых офицеров.

"Я напомню, что, по нашим данным, 2 тысячи кадровых офицеров ВС РФ находятся на территории ОРДЛО, управляя наемниками и другими подонками", – добавил он.

Министр отметил, что украинские военнослужащие в зоне проведения операции Объединенных сил готовы при необходимости дать отпор врагу на основании ст. 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Угроза вторжения России в Украину

Ранее журналисты британского издания The Guardian опубликовали материал о том, что президент США Байден провел телефонные переговоры с лидерами Евросоюзом и НАТО, во время которых заявил о готовности России к военному вторжению в Украину в ближайшие дни. Как утверждает пресса, операция может начаться с авиаударов.

Кроме этого, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия планирует вторжение в Украину и может сделать это на этой неделе. По его словам, доказательства достаточно очевидны.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Киеве с канцлером Германии Олафом Шольцом 14 января заявил, что Украина будет добиваться гарантий безопасности. Также глава государства добавил, что эскалация на границах Украины – "беспрецедентная".

Министр обороны Алексей Резников 14 февраля заявил, что на сегодняшний день нет никаких оснований для введения военного положения в Украине на фоне угрозы российского вторжения.

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