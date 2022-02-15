Путин еще не принял окончательное решение по вторжению в Украину – Госдеп США

Владимир Путин / Reuters

В Госдепартаменте США заявили, что президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения о начале вторжения в Украину.

Об этом в ходе брифинга сказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы не говорим, что президент Путин принял окончательное решение… Мы считаем, что дипломатия по-прежнему жизнеспособна. Мы считаем, что еще остается окно для решения этого вопроса путем диалога и дипломатии", — отметил он.

Также Прайс добавил, что США готовы к любому варианту развития событий, поскольку "Путин вполне может решить отдать приказ о вторжении, и теперь у него есть возможность сделать это в короткие сроки".

Читайте также"Для полномасштабного вторжения недостаточно": сколько военных РФ стянула к границе с УкраинойОн подчеркнул, что США готовы вести диалог с Россией по безопасности в Европе сразу, как Россия приступит к деэскалации. На вопрос журналистов, что означает "деэскалация" в понимании американского правительства, Прайс объяснил, что, прежде всего, это касается отвода войск от украинских границ.

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Угроза вторжения России

Напомним, ранее журналисты британского издания The Guardian опубликовали материал о том, что президент США Байден провел телефонные переговоры с лидерами ЕС и НАТО, во время которых заявил о готовности России к военному вторжению в Украину в ближайшие дни. Как утверждает пресса, операция может начаться с авиаударов.

Кроме этого, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия планирует вторжение в Украину и может сделать это на этой неделе. По его словам, доказательства достаточно очевидны.

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