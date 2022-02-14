Россия на этой неделе может совершить вторжение в Украину - Джонсон

Борис Джонсон / УНИАН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что доказательства достаточно очевидны, что Россия планирует вторжение в Украину.

Джонсон, во время визита в Шотландию заявил, что на украинской границе сосредоточены войска, а также "другие признаки, свидетельствующие о серьезной подготовке" на этой неделе.

"Это очень, очень опасная, сложная ситуация, но есть время, чтобы президент Путин отступил", - сказал он, пишет ВВС.

В воздухе запахло Мюнхеном

Джонсон добавил, что его министр обороны Бен Уоллес был прав, сказав, что Запад должен быть един против российской агрессии.

Отвечая на вопрос, соглашается ли он с заявлениями Уоллеса о том, что в действиях против Путина сейчас чувствовалось "дыхание Мюнхена", Джонсон настаивал, что он "совершенно прав, сказав, что очень важно, что мы должны быть сильными, и мы должны быть решительными, и мы должны быть едины".

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По его словам, особенно важно проявить единый фронт, когда речь идет об экономических санкциях.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил дипломатические усилия с целью предотвратить российское вторжение в Украину с политикой умиротворения Адольфа Гитлера.

В интервью Sunday Times Уоллес заявил, что на этой неделе посетил Москву, вероятнее всего президент России Владимир Путин отдаст приказ о нападении, несмотря на согласованные усилия, направленные на предотвращение войны.

Уоллес сказал, что в воздухе чувствуется "запах Мюнхена", ссылаясь на соглашение, которое позволяло Германии аннексию Судетов в 1938 году, но не смогло предотвратить Вторую мировую войну.

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Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Два дипломата из ЕС высказали еще более скептическую позицию. Один из них заявил, что в Европе "отказываются такое покупать".

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