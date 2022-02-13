"В воздухе запахло Мюнхеном": в Британии заявили о высокой вероятности вторжения России в Украину

По его словам, Соединенное Королевство надеется на "дипломатический результат".
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил дипломатические усилия с целью предотвратить российское вторжение в Украину с политикой умиротворения Адольфа Гитлера.
В интервью Sunday Times Уоллес заявил, что на этой неделе посетил Москву, вероятнее всего президент России Владимир Путин отдаст приказ о нападении, несмотря на согласованные усилия, направленные на предотвращение войны.
Уоллес сказал, что в воздухе чувствуется "запах Мюнхена", ссылаясь на соглашение, которое позволяло Германии аннексию Судетов в 1938 году, но не смогло предотвратить Вторую мировую войну.
"Может быть, Путин просто выключит свои танки, и мы все уйдем домой, но от некоторого на Западе в воздухе чувствуется запах Мюнхена", - добавил он.
Sunday Times пишет, что Уоллес обеспокоен тем, что если Путин нанесет удар, "то вся дипломатия окажется фикцией".
По его словам, Соединенное Королевство надеется на "дипломатический результат", но "может произойти что-то гораздо более трагическое".
Возможное вторжение России в Украину
Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.
Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.
Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.
С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.
Два дипломата из ЕС высказали еще более скептическую позицию. Один из них заявил, что в Европе "отказываются такое покупать".
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Мюнхенский сговор 1938 года
"Мюнхенский сговор" 1938 года – одно из ключевых событий, предшествовавших Второй мировой войне. 30 сентября 1938 года на конференции глав правительств Великобритании (Н.Чемберлен), Франции (Э.Даладье), Германии (А.Гитлер) и Италии (Б.Муссолини) было подписано соглашение о присоединении Судетской области Чехословакии к Германии.
Германские нацисты использовали в своих целях стремление части судетских немцев воссоединиться с этнической родиной, а Великобритания и Франция решили, что для предотвращения войны достаточно будет убедить правительство Чехословакии предоставить Судетской области автономию. Соглашение, подписанное в Мюнхене, было ярким проявлением политики "умиротворения", которая проводилась Лондоном и Парижем с целью добиться сговора с Германией за счёт стран Центральной и Юго-Восточной Европы, отвратить от себя гитлеровскую агрессию и направить её на Восток, против Советского Союза. Оно стало шагом к самой разрушительной в истории человечества войне.