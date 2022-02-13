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"В воздухе запахло Мюнхеном": в Британии заявили о высокой вероятности вторжения России в Украину

13 февраля 2022, 22:31

По его словам, Соединенное Королевство надеется на "дипломатический результат".

Бен Уоллес / Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил дипломатические усилия с целью предотвратить российское вторжение в Украину с политикой умиротворения Адольфа Гитлера.

В интервью Sunday Times Уоллес заявил, что на этой неделе посетил Москву, вероятнее всего президент России Владимир Путин отдаст приказ о нападении, несмотря на согласованные усилия, направленные на предотвращение войны.

Уоллес сказал, что в воздухе чувствуется "запах Мюнхена", ссылаясь на соглашение, которое позволяло Германии аннексию Судетов в 1938 году, но не смогло предотвратить Вторую мировую войну.

"Может быть, Путин просто выключит свои танки, и мы все уйдем домой, но от некоторого на Западе в воздухе чувствуется запах Мюнхена", - добавил он.

Sunday Times пишет, что Уоллес обеспокоен тем, что если Путин нанесет удар, "то вся дипломатия окажется фикцией".

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По его словам, Соединенное Королевство надеется на "дипломатический результат", но "может произойти что-то гораздо более трагическое".

Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Два дипломата из ЕС высказали еще более скептическую позицию. Один из них заявил, что в Европе "отказываются такое покупать".

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Мюнхенский сговор 1938 года

"Мюнхенский сговор" 1938 года – одно из ключевых событий, предшествовавших Второй мировой войне. 30 сентября 1938 года на конференции глав правительств Великобритании (Н.Чемберлен), Франции (Э.Даладье), Германии (А.Гитлер) и Италии (Б.Муссолини) было подписано соглашение о присоединении Судетской области Чехословакии к Германии.

Германские нацисты использовали в своих целях стремление части судетских немцев воссоединиться с этнической родиной, а Великобритания и Франция решили, что для предотвращения войны достаточно будет убедить правительство Чехословакии предоставить Судетской области автономию. Соглашение, подписанное в Мюнхене, было ярким проявлением политики "умиротворения", которая проводилась Лондоном и Парижем с целью добиться сговора с Германией за счёт стран Центральной и Юго-Восточной Европы, отвратить от себя гитлеровскую агрессию и направить её на Восток, против Советского Союза. Оно стало шагом к самой разрушительной в истории человечества войне.

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Британия вторжение России
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