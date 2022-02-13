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Воздушная бомбардировка: в США отказались подтвердить информацию о начале вторжения РФ 16 февраля

13 февраля 2022, 17:19

США не могут назвать точную дату вторжения России в Украину.

войска России, танки, вертолет, армия,
Войска России / Reuters

Пентагон не располагает информацией или доказательствами, которые могли бы подтвердить начало вторжения России на территорию Украины 16 февраля.

Как заявил представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News, полномасштабные военные действия могут начаться в любой день.

"Я не в состоянии подтвердить эту информацию. Мы считаем, что полномасштабные военные действия могут начаться в любой день", - заявил представитель Пентагона.

Вторжение в Украину с 15-16 февраля

Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не могут назвать точную дату вторжения России на Украину.

"Мы не можем предсказать точную дату", - сказал Салливан.

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По его словам, США считают, что "вторжение, боевые действия со стороны России в Украине могут начаться в любой день".

При этом Салливан предположил, что, вероятнее всего, Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Он утверждал, что операция России против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, в том числе Киева.

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Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Два дипломата из ЕС высказали еще более скептическую позицию. Один из них заявил, что в Европе "отказываются такое покупать".

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