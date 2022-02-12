США публикуют заявления о вторжении России, чтобы победить Путина - NYT

Белый дом / WhiteHouse.gov

Белый дом намеренно раскрывает секретную информацию по поводу угрозы вторжения России в Украину - так Вашингтон пытается победить президента России Владимира Путина "в его собственной игре", сообщает издание The New York Times.

За последний месяц администрация президента США Джо Байдена сделала серию "разоблачений" российских намерений в отношении Украины. В частности, США рассказали о попытке РФ сфабриковать повод для вторжения, а вчера советник Байдена объявил, что Россия может начать наступление в любой момент. Параллельно американские СМИ со ссылкой на источники начали рассказывать, что вторжение может произойти уже на следующей неделе.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, серия последних сообщений о планах России стала одним из самых агрессивных раскрытий разведывательных данных США со времен "Кубинского кризиса". Таким способом администрация Байдена хочет не подтвердить намерение России вторгнуться в Украину, а предотвратить это.

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В то же время представители администрации Байдена говорят, что такая кампания имеет более узкую и реалистичную цель: усложнить для Путина фальсификацию оправдания вторжения в Украину, подорвать позицию России на мировой арене и создать поддержку для более жесткого ответа.

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Такой масштабной кампанией "разоблачений" не очень довольна украинская сторона, поскольку подобные сообщения США вызывают панику в украинском обществе. Причина этому - администрация Байдена не предоставила никаких доказательств. Как пояснили NYT представители разведки, это связано с опасением США, что Россия может разоблачить каналы получения информации и перекрыть их.

Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Салливан предположил, что, вероятнее всего, Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Он утверждает, что операция России против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, в том числе Киева.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Два дипломата из ЕС высказали еще более скептическую позицию. Один из них заявил, что в Европе "отказываются такое покупать".

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