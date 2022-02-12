Евросоюз не намерен закрывать свои представительства в Украине

Евросоюз не будет закрывать свои представительства в Украине / Reuters

Евросоюз не намерен закрывать свои дипломатические представительства в Украине. Присутствие в них персонала и рекомендации по поездкам для граждан ЕС корректируются в зависимости от ситуации, сообщает пресс-служба Евросовета.

"Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями", - говорится в сообщении.

Присутствие персонала в дипмиссиях и рекомендации гражданам ЕС относительно поездок в Украину корректируются по мере необходимости с учетом ситуации с безопасностью.

В сообщении подчеркнута позиция ЕС о неизменной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также дипломатических усилий, направленных на деэскалацию ситуации.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и большие затраты", - напомнили в Евросовете.

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Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Салливан предположил, что, вероятнее всего, Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Он утверждает, что операция России против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, в том числе Киева.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Два дипломата из ЕС высказали еще более скептическую позицию. Один из них заявил, что в Европе "отказываются такое покупать".

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