Резников высказался о возможности введения военного положения в Украине

По его мнению, Украина переживет этот кризис и выйдет из него более сильной.
На сегодняшний день нет никаких оснований для введения военного положения в Украине на фоне угрозы российского вторжения.
Такой режим не будут вводить ради того, чтобы регулировать медийное пространство, заявил министр обороны Алексей Резников в эфире программы Свобода слова.
"Я уверен, что для введения такого состояния особого режима оснований сегодня нет. Только ради того, чтобы нормировать медийное пространство, ни в коем случае делаться это не может. Мы живем в демократической стране и учимся проходить такие испытания", - отметил он.
По его мнению, Украина переживет этот кризис и выйдет из него более сильной.
"Но военное положение вводится в случае вторжения, я надеюсь, что такого вторжения не произойдет", - добавил Резников.
Возможное вторжение России в Украину
Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.
Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.
Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.
С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.
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