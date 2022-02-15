"Определенный ажиотаж сейчас есть": украинцы раскупают оружие и патроны на фоне угрозы вторжения РФ

Украинцы раскупают оружие и патроны на фоне угрозы вторжения РФ / УНИАН

В Харьковской области, граничащей с Россией, местные жители готовятся к возможному вторжению России. Они запасаются оружием и патронами.

В оружейных магазинах Харькова в последнее время наблюдают определенный бум, пишет "ТСН".

Как рассказали продавцы магазинов, сейчас у них выросло количество покупателей. Они пачками раскупают находящиеся в наличии патроны и оружие.

"Определенный ажиотаж сейчас есть. Патроны раскупают, оружие раскупают. Сказать, что ничего нет, не могу. Берут определенные калибры, берут пулевые патроны, на гладкоствольное оружие, на нарезное, 7,62, 308-й, 223-й калибр. Берут те патроны, которые больше для самообороны и охоты", — рассказал журналистам представитель магазина ZBROIA.

Угроза вторжения России

Напомним, ранее журналисты британского издания The Guardian опубликовали материал о том, что президент США Байден провел телефонные переговоры с лидерами ЕС и НАТО, во время которых заявил о готовности России к военному вторжению в Украину в ближайшие дни. Как утверждает пресса, операция может начаться с авиаударов.

Кроме этого, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия планирует вторжение в Украину и может сделать это на этой неделе. По его словам, доказательства достаточно очевидны.

Читайте также: