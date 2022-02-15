"Увидим - тогда поверим": Кулеба усомнился в отводе войск РФ от украинской границы

Дмитрий Кулеба прокомментировал сообщение Минобороны РФ о начале возвращения войск в места дислокации / УНИАН

Украина не верит заявлениям РФ и поверит в деэскалацию, когда увидит реальный отвод войск.

Так глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал сообщение Минобороны РФ о начале возвращения подразделений Южного и Западного округов в места дислокации после учений.

"Из РФ постоянно звучат разные заявления, потому у нас есть уже правило не "услышим - тогда поверим", а "увидим - тогда поверим". Увидим отвод - поверим в деэскалацию", - сказал министр.

Также Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать РФ от дальнейшего обострения ситуации.

Читайте также"Для этого нет причин": в России открестились от вторжения в Украину 16 февраляНапомним, ранее в Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что Россия не создала ни одной наступательной ударной группировки, которые нужны были бы в случае намерения провести широкомасштабное вторжение в Украину.

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