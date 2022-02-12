"Агрессор не возьмет ни один город": Резников и Залужный заверили в готовности Украины обороняться

Повторения 2014 не будет, заверили Резников и Залужный / Минобороны, Reuters

Украинская армия готова дать отпор врагу в случае, если Россия решится напасть. Российским военным не удастся взять ни один из украинских городов.

Об этом говорится в совместном заявлении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и министра обороны Алексея Резникова, которое обнародовали на сайте Минобороны.

Они подчеркнули, что сейчас ситуация отличается от той, которая была в 2014 году, украинская армия стала мощнее и готова обороняться. Тогда, в начале войны на Востоке Украины, многие психологически не были готови сопротивляться, отметил Резников.

"Сейчас ситуация совсем другая... Каждый, кто хотя бы один раз смотрел в глаза нашим воинам, уверен – повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город", – подчеркнул министр обороны.

Также глава Минобороны отметил, что Украина координирует свои действия с международными партнерами, и за ситуацией постоянно следят разведка, армия и дипломаты.

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По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украина просчитывает различные сценарии развития событий и готова к ним, хоть и трудно заранее спрогнозировать, какими могут быть действия России.

Угроза вторжения России в Украину

Ранее спецслужбы Соединенных Штатов Америки обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину – они отметили, что вторжение может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Россия может напасть, не дожидаясь окончания Олимпийских игр – до 20 февраля.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил, что в Киеве утвердили план эвакуации населения на случай полномасштабного вторжения России в Украину. В каждом районе города созданы комиссии по вопросам эвакуации, а городские службы работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации.

В МИД Украины призвали граждан сохранять спокойствие и подчеркнули, что армия и дипломатия делают всё, чтобы Украина оставалась стойкой и готовой к разным сценариям развития событий.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления о возможном вторжении 16 февраля. Он отметил, что сейчас в информпространстве слишком много упоминаний об этом, но Украина должна руководствоваться лишь реальной информацией.

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