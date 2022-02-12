"Запад намеренно нагнетает ситуацию": РФ прокомментировала заявления о возможном вторжении в Украину

РФ прокомментировала заявления о возможном вторжении в Украину / Reuters

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявления о возможном вторжении на территорию Украины, которые звучали ранее в западных СМИ. В ведомстве отметили, якобы Запад с помощью авторитетных медиа намеренно пытается нагнетать ситуацию" и "распространять дезинформацию".

Также в МИД РФ отметили, что искусственное напряжение вокруг Украины используется и для того, чтобы "отвлечь внимание от собственных агрессивных действий", говорится в публикации на сайте российского ведомства.

В российском МИД считают, что соответствующие заявления в западных СМИ якобы формируют у людей ошибочное мнение об агрессивных намерениях Москвы".

"СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы. При этом игнорировались подробные и аргументированные разъяснения российских официальных лиц, в частности многократные заверения в приверженности России мирному дипломатическому урегулированию кризиса", – заявили в ведомстве.

Угроза вторжения России в Украину

Ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину – они отметили, что вторжение может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также во время брифинга заявил о приближении нападения, однако назвал другую возможную дату. По его словам, военное вторжение может произойти еще во время проведения Олимпийских игр в Пекине, то есть до 20 февраля.

Позже стало известно, что в ЕС и Великобритании не согласились с прогнозом Байдена относительно возможного нападения на Украину в ближайшее время. Отмечается, что президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО назвал возможной датой вторжения России в Украину 16 февраля. После этого Брюссель и Лондон сказали, что они по-другому интерпретируют разведывательные данные.

В МИД Украины призвали граждан сохранять спокойствие и подчеркнули армия и дипломатия делают все, чтобы Украина оставалась стойкой и готовой к разным сценариям развития событий.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления о возможном вторжении 16 февраля. Он отметил, что сейчас в информпространстве слишком много упоминаний об этом, но Украина должна руководствоваться лишь реальной информацией.

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