"Реакция будет мгновенной": в МВД сделали жесткое заявление на фоне возможных случаев сепаратизма

На сепаратистские проявления в Украине МВД будет реагировать мгновенно / РБК Украина

Министерство внутренних дел не допустит в Украине никаких сепаратистских проявлений, которые могут возникнуть на фоне угрозы широкомасштабного вторжение России.

Реакция силовиков на такие проявления будет мгновенной, заявил глава МВД Денис Монастырский во время телемарафона национального единства по случаю Дня единения в среду, 16 февраля.

По его словам, силовики уже отработали возможные сценарии захвата админзданий, поэтому будут готовы противостоять этому.

"Мы отработали все возможные сценарии захвата админзданий, отделений полиции. Необходимые решения будут приниматься быстро. Мы не допустим никаких сепаратистских проявлений. Если кто-то подумает захватить админздание – реакция будет мгновенной. Кто бы это ни был, новый "гиркин", или новая "штепа", – заявил Монастырский.

Силовые структуры Украины готовы противостоять врагу

Ранее министр обороны Алексей Резников во время телемарафона заявлял, что украинские силовые структуры сейчас находятся в полной боевой готовности, и по всей стране проходят обучение и тренировки силовиков.

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"Сейчас по всей стране проходит обучение Вооруженных сил Украины "Метель 2022". Сегодня (16 февраля – ред.) на Ровенщине наши защитники совершенствуют свои навыки, одновременно на Харьковщине продолжаются контрдиверсионные учения СБУ. За несколько дней до этого гвардейцы, пограничники, полицейские и спасатели тренировались подавлять попытки дестабилизации", – рассказал глава Минобороны.

Угроза вторжения России в Украину

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать Российскую Федерацию от дальнейшего обострения ситуации. Он добавил, что ситуация с безопасностью сейчас остается напряженной, но контролируемой.

В США заявили, что не знают даты возможного нападения России на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Но после этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает "вполне возможным", что Россия осуществит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе.

Между тем в Минобороны России заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной. Кроме этого, в России заявили о начале отводения войск из временно оккупированного Крыма.

В Украине с недоверием отреагировали на заявление РФ о частичном отводе войск. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не верит заявлениям РФ и поверит в деэскалацию, когда увидит реальный отвод войск.

Президент США Джо Байден во время обращения из-за ситуации вокруг Украины заявил, что США также еще не проверили информацию, действительно ли Россия отводит часть войск. А в НАТО отметили, что сейчас есть основания для осторожного оптимизма после сигналов из Москвы.

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