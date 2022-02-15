Есть основания для осторожного оптимизма после сигналов из Москвы - Столтенберг

Столтенберг поддерживает Украину / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины продолжатся.

"Есть основания для осторожного оптимизма после сигналов из Москвы", - сказал генсек во вторник, 15 февраля, во время пресс-конференции, которая транслировалась на сайте НАТО.

По его словам, военный союз пока не видит реальных признаков деэскалации, однако в НАТО продолжают следить за перемещением российских военных.

Также Столтенберг заявил, что альянс готов оказывать поддержку Украине, и подчеркнул необходимость дипломатического решения конфликта.

Кроме того, генсек заявил о готовности НАТО к проведению совместно с РФ серии заседаний, посвященных теме Украины и контролю над вооружениями, и заключил, что решения саммита Бухареста о возможности вступления Украины в НАТО остаются в силе.

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Напомним, в понедельник, 14 февраля стало известно, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко якобы заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО во избежание войны с Россией.

Позже выяснилось, что в интервью BBC Radio 5 Live Пристайко сказал: "Мы могли бы (отказаться от членства в НАТО - ред.). И это, возможно, отвлекло бы кризис сегодня. Но уже завтра мы снова остались бы незащищенными". Также Пристайко добавил, что курс на Североаталантический Альянс закреплен в нашей Конституции.

Также спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии ТСН сказал, что слова украинского посла о якобы отказе от членства в НАТО были вырваны из контекста.

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