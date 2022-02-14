Пока никто не дает Украине членства ни  в ЕС, ни в НАТО: Зеленский отреагировал на слова Пристайко

Зеленский встретился с Шольцом / Reuters

В понедельник, 14 февраля стало известно, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко якобы заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО во избежание войны с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом прокомментировал его слова.

По его словам, пока никто не дает Украине членства ни в ЕС, ни в Альянсе. Также он заявил, что отказа Киева от НАТО хотят на Западе.

"Я думаю, что сегодня много лидеров немножечко намекают Украине, что можно не поднимать вопрос членства в Альянсе. Мне кажется, никто этого уже не скрывает", - заявил Зеленский.

Также он добавил, что европейские партнеры многократно просили его не афишировать, что Украина собирается в НАТО, чтобы не подрывать агрессию со стороны России. Но, по словам гаранта, здесь уже поздно что-то скрывать.

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Читайте такжеБритания поддержит любое решение Украины по поводу НАТОНапомним, позже стало известно, что в интервью BBC Radio 5 Live Пристайко сказал: "Мы могли бы (отказаться от членства в НАТО - ред.). И это, возможно, отвлекло бы кризис сегодня. Но уже завтра мы снова остались бы незащищенными". Также Пристайко добавил, что курс на Североаталантический Альянс закреплен в нашей Конституции.

Также спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии ТСН сказал, что слова украинского посла о якобы отказе от членства в НАТО были вырваны из контекста.

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