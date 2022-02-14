Посол Украины Пристайко допустил отказ Киева от вступления в НАТО

Вадим Пристайко сделал громкое заявление о членстве Украины в НАТО / УНИАН

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Украина может согласиться отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

Об этом Пристайко сказал в разговоре с журналистом ВВС Radio 5.

"Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что его страна может согласиться не присоединяться к НАТО, если это предотвратит войну с Россией. Это означало бы, что страна отказывается от цели, прописанной в ее конституции", - говорится в сообщении в Twitter.

На вопрос, рассматривает ли Киев возможность отложить свои планы по членству в НАТО, несмотря на то, что это прописано в украинской конституции, Пристайко ответил: "Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому".

По словам Пристайко, Украина "может проявить гибкость".

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К слову, это первое подобное заявление от украинских официальных лиц за последние 8 лет. До сих пор никто из представителей власти или дипломатов не допускал отказа от курса на вступление в НАТО.

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