УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский: нужен глобальный документ с гарантиями безопасности для Украины

17 февраля 2022, 17:30

Президент рассказал о глобальном документе для Украины.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости "глобального документа" с пунктами о безопасности для Украины, который бы подписали в том числе РФ и США.

Как рассказал президент в интервью РБК-Украина, у нас североатлантический курс Украины, но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно, если будет эскалация.

"Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", – сказал он.

Зеленский заявил, что нужен глобальный документ, и "коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается".

"Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", – сказал он.

Реклама

Минские соглашения - "бездарно составленный документ"

При этом президент считает, что Минские соглашения - это бездарно составленный документ, поскольку не решает всех вопросов Украины.

"Мы все время говорим, что давайте идти по "Минску". Но он про деоккупацию Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы за. Вопрос в том, как это сделать", — заявил Зеленский.

По его словам, Минские соглашения были составлены так, что Украина изначально оказалась в проигрышной позиции.

"Этот документ – Минские соглашения – не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно! Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции", — добавил президент.

Читайте такжеЗеленский объявил о готовности Путина признать "ЛДНР": РФ рискует выйти из "Минска"

Что еще заявил Зеленский в интервью

Президент Украины заявил, что Украине не нужны иностранные военные на ее территории. По его словам, даже несмотря на угрозу вторжения России, это может стать лишним поводом для дестабилизаиции.

Также, по словам Зеленского, встреча с президентом России Владимиром Путиным должна разблокировать отношения Киева и Москвы, главам государств на таких переговорах следует найти выход из ситуации и услышать о целях сторон. После обмена мнениями можно будет сделать вывод, нужно ли продолжать диалог.

Читайте также:

viber
НАТО Владимир Зеленский вторжение России Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский: нужен глобальный документ с гарантиями безопасности для Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2022: Львам – доход, Весам - удача, Водолеям - кардинальные переменыГороскоп на сегодня, 17 февраля 2022: Львам – доход, Весам - удача, Водолеям - кардинальные перемены Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2022: Ракам – исполнение мечты, Стрельцам – накал страстей, Водолеям – успехГороскоп на сегодня, 16 февраля 2022: Ракам – исполнение мечты, Стрельцам – накал страстей, Водолеям – успех Воскресит даже почти мертвый цветок: как приготовить дома дешевое и самое эффективное удобрениеВоскресит даже почти мертвый цветок: как приготовить дома дешевое и самое эффективное удобрение Гороскоп на завтра, 18 февраля 2022: Ракам – семейные проблемы, Львам – завистники, Скорпионам – потериГороскоп на завтра, 18 февраля 2022: Ракам – семейные проблемы, Львам – завистники, Скорпионам – потери Тревожный чемоданчик: 50 вещей, которые нужно взять с собойТревожный чемоданчик: 50 вещей, которые нужно взять с собой
18:11

На Волыни местные жители усиливают границу с Беларусью блокпостами с окопами

18:07

Как же это бесит: названы главные недостатки каждого знака зодиакаВидео

18:06

Настоящее музыкальное сражение: 4 digital-выпуск спецпроекта Другий шанс на Голосі країни-12Видео

18:05

Украина, Польша и Британия официально создают новый альянс: что это значит

17:57

Найти выход и закопать топор войны: Зеленский назвал сценарий встречи с Путиным

Реклама
17:55

Стали известны имена первых участников шоу Липсинк баттл на телеканале 1+1Видео

17:50

В Украине взлетела цена на автогазВидео

17:49

Зеленский объявил о готовности Путина признать "ЛДНР": РФ рискует выйти из "Минска"Видео

17:47

Бурба вернулся в страну, но без семьи и ненадолго - политолог

17:46

В Украине резко подскочила стоимость мяса: названы рекордные ценыВидео

17:30

Зеленский: нужен глобальный документ с гарантиями безопасности для УкраиныВидео

17:28

Михаилу Шуфутинскому запретят въезд в Украину - ГПСУ

17:24

"Пошлю Путину бутылку коньяка, если РФ признает "ЛДНР"" - Арестович

17:19

"За нас умирать никто не будет": Зеленский рассказал, как защитить Украину от РФВидео

17:17

Станут везунчиками месяца: гороскоп на март 2022 для РаковВидео

16:56

В Украине ожидаеется массовая амнистия: на волю выйдут 1173 заключенныхВидео

16:56

РФ может напасть в ближайшие дни: Байден раскрыл новый сценарий вторжения в УкраинуВидео

16:36

Отказ отводить войска и ультиматум по Украине: в РФ ответили США по "гарантиям безопасности"Видео

16:26

Цель Европы – встреча Зеленского и Путина: в Италии объявили о планах по диалогу

16:25

В Нацполиции заявили, что будут задерживать сторонников "русского мира"

Реклама
16:25

Финалистка Голос.Діти и лечебный голос хирурга: что зрители увидят в 5 выпуске шоу Голос країни-12

16:25

Самый вкусный блинный торт на Масленицу 2022: готовим невероятную закускуВидео

16:23

На границе с Молдовой началась "Большая стройка" долгожданного Ямпольского моста

16:06

"Пыталась давать сыну все лучшее": под Одессой женщина бросилась под поезд из-за кредитов

15:59

Войска перебрасывают к границам Украины: Пентагон предупредил о наращивании сил РФВидео

15:47

Гороскоп на март 2022 для Близнецов: астролог назвала самые триумфальные дниВидео

15:46

"Волосы дыбом и мурашки": Тринчер показала захватывающий подарок от возлюбленного

15:42

"Готовы зубами рвать тех, кто стреляет по детям": в ВСУ отреагировали на обстрел детсада на ДонбассеВидео

15:41

Россия готова взрывать снаряды в Киевемнение

15:40

"Надо это Путину прислать - может, нападать передумает?" Наташа Королева исполнила украинскую песнюВидео

15:37

Женщины на военном учете: в Минобороны рассказали, когда список профессий вступит в силу

15:37

"Закон о биткоине": Рада дала старт рынку виртуальных активовВидео

15:32

Признание Путиным "ЛДНР" – реальный сценарий: Украину ожидает шантаж по ДонбассуВидео

15:10

"Огонь велся прицельно для нанесения потерь": боевики накрыли артиллерией школу и детсад на ДонбассеВидео

15:06

Омикрон будет последней острой фазой пандемии - ГейтсВидео

15:05

Дедлайн на "Минск-2" у нас до мая-июня, потом ультиматум и войнамнение

14:58

Угроза вторжения в Украину и вызов Западу: Британия предупредила о сценарии РФВидео

14:55

Бойня на Южмаше: к Рябчуку нагрянуло начальство из НГУ, всплыла неожиданная версияВидео

14:34

Мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное - ЛукашенкоВидео

14:29

Почему полномастабного вторжения России не будетмнение

Реклама
14:22

"Что-то Борисовна совсем плоха": Алла Пугачева обескуражила фанатов своим внешним видомВидео

14:22

"Берегите себя и имущество": украинцев предупредили о перемене погоды в пятницу и на выходных

14:02

Разговор с Путиным и признание Беларусью "ЛДНР": Лукашенко разразился угрозой

13:59

К выплатам добавят 650 гривен: украинцам рассказали, кому ждать доплату с 1 мартаВидео

13:42

Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным и выдвинул обвинение РФВидео

13:41

Гарантия не лишиться независимости: Зеленский заявил о безальтернативности курса Украины в НАТОВидео

13:41

"Большая стройка" обустроила на Яблунецком перевале смотровую площадку, с которой видно Говерлу и Петрос

13:30

Вопрос признания Москвой "ЛДНР": в Кремле раскрыли детали диалога Путина и Макрона

13:23

"Дополнительный фактор России задуматься": Резников выступил за легализацию оружия в УкраинеВидео

13:09

Снаряд угодил прямо во двор лицея: боевики обстреляли из артиллерии поселок на Луганщине

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять