Зеленский: нужен глобальный документ с гарантиями безопасности для Украины

Владимир Зеленский / Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости "глобального документа" с пунктами о безопасности для Украины, который бы подписали в том числе РФ и США.

Как рассказал президент в интервью РБК-Украина, у нас североатлантический курс Украины, но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно, если будет эскалация.

"Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", – сказал он.

Зеленский заявил, что нужен глобальный документ, и "коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается".

"Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", – сказал он.

Реклама

Минские соглашения - "бездарно составленный документ"

При этом президент считает, что Минские соглашения - это бездарно составленный документ, поскольку не решает всех вопросов Украины.

"Мы все время говорим, что давайте идти по "Минску". Но он про деоккупацию Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы за. Вопрос в том, как это сделать", — заявил Зеленский.

По его словам, Минские соглашения были составлены так, что Украина изначально оказалась в проигрышной позиции.

"Этот документ – Минские соглашения – не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно! Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции", — добавил президент.

Читайте такжеЗеленский объявил о готовности Путина признать "ЛДНР": РФ рискует выйти из "Минска"

Что еще заявил Зеленский в интервью

Президент Украины заявил, что Украине не нужны иностранные военные на ее территории. По его словам, даже несмотря на угрозу вторжения России, это может стать лишним поводом для дестабилизаиции.

Также, по словам Зеленского, встреча с президентом России Владимиром Путиным должна разблокировать отношения Киева и Москвы, главам государств на таких переговорах следует найти выход из ситуации и услышать о целях сторон. После обмена мнениями можно будет сделать вывод, нужно ли продолжать диалог.

Читайте также: