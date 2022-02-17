"За нас умирать никто не будет": Зеленский рассказал, как защитить Украину от РФ

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны иностранные военные на ее территории. По его словам, даже несмотря на угрозу вторжения России, это может стать лишним поводом для дестабилизаиции.

"Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя "защищать", - отметил Зеленский в интервью РБК-Украина.

Кроме того президент заявил, что в случае полномасштабной войны России против Украины иностранные армии не будут сражаться за украинцев.

Поэтому Киев добивается от западных партнеров определенных гарантий.

"Все же прагматичные. Мы же понимаем, за нас умирать никто не будет. Вопросов нет. Мы говорим - спасибо. Мало того, мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать, а когда начнется агрессия - то будем не готовы. Мы точно этого не хотим", - отметил Зеленский.

Реклама

Читайте такжеPolitico: Новая возможная дата вторжения России в Украину - 20 февраля

Угроза вторжения РФ

Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Читайте также: