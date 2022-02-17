Цель Европы – встреча Зеленского и Путина: в Италии объявили о планах по диалогу

Зеленский попросил Италию и другие государства помочь в организации встречи с Путиным / Коллаж ВВС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой к премьер-министру Италии Марио Драги по организации встречи с президентом России Владимиром Путиным. Уже в ближайшее время итальянский глава правительства отправится в Москву на переговоры с Путиным. Европа ставит перед собой задачу решить вопрос переговоров Киева и Москвы на высшем политическом уровне.

Как сообщает blogsicilia.it, премьер-министр Италии Драги рассказал, что президент Украины Зеленский спросил у него о том, может ли Рим помочь в организации встречи с Путиным. С такой же просьбой украинский гарант обратился и к другим государствам.

Читайте такжеЗеленский заявил о готовности к встрече с Путиным и выдвинул обвинение РФДраги признал, что решить вопрос встречи Зеленского и Путина – непростая задача, однако считает целью Европы приложить для этого максимум усилий. В скором времени он отправится в Москву с целью разговора с Путиным.

"Зеленский во время вчерашнего телефонного разговора спросил о возможности поговорить с Путиным, чтобы узнать, может ли Италия помочь ему на этом фронте. Такая же просьба была адресована сегодня и другим. Очевидно, это будет непросто, но цель такова: добиться того, чтобы президент Путин и президент Зеленский сели за один стол", - подчеркнул Марио Драги.

Встреча Зеленского и Путина

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее подтвердил готовность организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. Он предложил провести трехсторонние переговоры с участием турецкого, украинского и российского лидеров. По словам Эрдогана, Зеленский согласен с данной инициативой. Ожидается ответ Путина.

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Президент Украины Зеленский рассказал, что Киев в ситуации с угрозой военного вторжения России намеревался организовать телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Но Москва не соглашается на разговор.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорит, что Россия не согласна с переговорной повесткой, которую предлагает Киев. Украина на переговорах Зеленского и Путина намерена говорить о Донбассе, а Москва утверждает, что, дескать, диалог нужно вести с представителями российских незаконных администраций "ДНР" и "ЛНР".

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