Встреча Зеленского с Путиным и диалог с "ЛДНР": в Кремле сделали заявление

В Кремле отказываются от переговоров Зеленского и Путина по Донбассу / коллаж УНИАН

Официальный Киев неоднократно предлагал провести встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского по ситуации на Донбассе. Однако у Москвы есть вопросы по переговорной повестке лидеров двух стран. Кремль настаивает на прямом диалоге украинских властей с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, Украина выступает с инициативой по организации встречи президентов Зеленского и Путина. Но в Киеве, дескать, не объясняют цель переговоров глав государств.

Читайте такжеРоссия в шаге от признания "ЛДНР": Госдума проголосовала "за", документ немедленно направляют Путину"Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью", - отметил Песков.

По словам спикера Кремля, украинские власти настаивают на переговорах Зеленского и Путина по вопросам Донбасса. Москва, в свою очередь, предлагает Киеву якобы прямой диалог с российскими оккупационными администрациями "ДНР" и "ЛНР".

"Мы говорим: "Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам? Молчат", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ищет дипломатические возможности для разрешения конфликта с Россией. Однако украинское государство не пойдет на уступки по вопросам территориальной целостности, суверенитета и прямых переговоров с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Встреча Зеленского и Путина

В феврале пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва, дескать, готова к переговорам президента Владимира Путина и украинского гаранта Владимира Зеленского в рамках нормандского формата. Он упрекнул Киев в якобы нарушении Минских соглашений и добавил, для проведения встречи в рамках "Нормандии" должна быть подготовлена переговорная повестка.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил свою готовность организовать встречу Зеленского и Путина в Анкаре или Стамбуле. По его словам, украинский глава государства согласен с такой инициативой. Теперь ожидается ответ Путина.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне ситуации с угрозой военного вторжения России в Украину он пытался поговорить с главой РФ Владимиром Путиным. Однако Москва не соглашается на проведение переговоров лидеров двух стран.

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