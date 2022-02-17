Без ответа не оставляют, но встречи нет: Зеленский рассказал, как пытался связаться с Путиным

Владимир Зеленский пытался связаться с Путиным / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на фоне угрозы вторжения России в Украину пытался связаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, Украина время от времени отправляет официальный запрос в администрацию российского президента, был запрос и на этой неделе, сообщает РБК-Украина.

"Не в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было", - сказал он Зеленский.

По словам президента, "Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече".

"Телефонный разговор никто не подтверждает. Так же, как и другим. Многие страны предлагают свои площадки, мы заинтересованы, я ни одной стране не отказал. Кроме этого, и мы сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в различных форматах договоренностей, разговорах с РФ", - добавил Зеленский.

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Встреча Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предлагал провести прямые переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле от этой идеи уклоняются.

19 января пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын сделал заявление о том, что Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента Украины Владимира Зеленского и главу Кремля Владимира Путина с визитом в Турцию для проведение переговоров, направленных на урегулирование конфликта Москвы и Киева.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ обвинил Украину в якобы невыполнении Минских соглашений по Донбассу и сказал, что Москва может быть готова к диалогу только в том случае, если Анкара, дескать, уговорит Киев пойти на запуск "Минска".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Киев считает приемлемой инициативу Эрдогана по встрече Зеленского и Путина в Турции. Однако, по его словам, Россия находится в глухой переговорной позиции. Сложившаяся ситуация блокирует маневры в рамках дискуссий.

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