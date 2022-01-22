Зеленский готов напрямую договариваться с Путиным – посол Украины в ФРГ

Зеленский в любое время готов вести прямые переговоры с Путиным, подчеркнул АНдрей Мельник.
Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он пояснил, что Москва отказывается от переговоров, пишет Handelsblatt.
Украинский дипломат подчеркнул, что Зеленский "в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным".
Вместе с тем посол в Германии утверждает, что Москва отвергает "протянутую Киевом руку".
Мельник также добавил, что крайне важно, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц лично выступал за возобновление нормандского формата по Донбассу.
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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не менял свои взгляды после избрания на пост главы государства и прокомментировал вопрос о том, что руководству РФ могло быть с ним комфортно иметь дело после избрания на пост президента Украины.
"Я не изменился. Я хотел по-соседски поговорить, чтобы сказать: да, у нас идет война, но давайте быстро всё исправим. Однако я не был готов предать свою страну", - добавил Зеленский.
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