У Путина назвали главное условие для встречи с Зеленским

В РФ оценили вероятность встречи президентов Украины и РФ / УНИАН, Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность встречи президентов Украины и РФ.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, Москва не против проведения саммита лидеров стран "Нормандской четверки", сообщает Интерфакс.

По его словам, в Кремле хотели бы, чтобы эта встреча состоялась еще несколько лет назад и переговоры должны проходить регулярно.

"Но, чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предыдущих договоренностей", пояснил представитель Кремля.

По его словам, в Кремле довольны продолжением консультаций на двусторонней основе, как и недавней встречей в Париже политсоветников стран-участниц "Нормандской четверки".

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Пресс-секретарь президента РФ уверен в том, что встречи глав государств на высшем уровне должны быть подготовленными: Пока подготовка хромает".

Вместе с тем он традиционно обвинил украинскую сторону в невыполнении Минских соглашений.

"В то время, когда из Киева сначала идут заявления, что выполнение Минских соглашений будет означать развал Украины, а потом идет заявление глава МИД страны, что выполнение Минских договоренностей на условиях России невозможно - очень трудно говорить о каких-то встречах на высшем уровне", - добавил Песков.

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Предложение Зеленского о встрече с Путиным

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным тет-а-тет. Однако, он уверен, что окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат".

"Я хотел бы встретиться с президентом России. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат", - особо отметил лидер Украины.

Также Зеленский готов к встрече в нормандском формате.

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