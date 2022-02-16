Эрдоган объявил о подготовке встречи с Зеленским и Путиным в Турции

Эрдоган позвонит Путину, чтобы предложить участие в переговорах с Зеленским в Турции / Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Кремля Владимиру Путину принять участие в трехсторонней встрече в Анкаре или Стамбуле. Зеленский положительно относится к такой инициативе, а о позиции Кремля турецкий глава государства планирует узнать в ходе телефонных переговоров с Путиным.

Как сообщает CNN Turk, Эрдоган рассказал о том, что встреча президентов Турции, России и Украины может состояться в Анкаре и Стамбуле, если на переговоры согласится Владимир Путин.

Читайте такжеПутин встретится с Эрдоганом после его визита в УкраинуПо его словам, Зеленский положительно относится к идее встрече. Позиция Путина по этому вопросу должна проясниться по итогам телефонных переговоров, которые запланировал Эрдоган.

"Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним", - сказал Реджеп Эрдоган и подчеркнул, что настоящая война в Европе – "плохой знак".

Инициатива Эрдогана по встрече Зеленского и Путина в Турции

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын 19 января объявил о том, что Реджеп Эрдоган пригласил президента Украины Владимира Зеленского и главу Кремля Владимира Путина посетить с визитом Турцию для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Реклама

Россия неоднозначно отреагировала на инициативу Анкары. Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва может согласиться на встречу Путина и Зеленского в том случае, если турецкое государство, дескать, убедит Киев пойти на реализацию Минских соглашений.

В Офисе президента Украины одобрили идею Эрдогана о встрече Зеленского и Путина в Турции. Впрочем, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, любые маневры, направленные разрешение конфронтации, блокируются Москвой, которая находится в глухой переговорной позиции.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе своего визита в Киев 3 февраля подтвердил инициативу по переговорам при участии Зеленского и Путина. Он сказал, что Анкара заинтересована в завершении конфликта двух государств.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за инициативу и выразил готовности участия украинского государства в любых переговорах, целью которых является установление мира.

Главред рекомендует: