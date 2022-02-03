В Киеве прошла пресс-конференция Зеленского и Эрдогана: главные заявления

Украина и Турция подписали соглашение о Зоне свободной торговли / Скриншот Офис президента

В Киеве стартовал брифинг по встрече президента Украины Владимира Зеленского и главой Турции Реджепом Эрдоганом. Анкара и Киев уже подписали соглашение о Зоне свободной торговли.

Заявления Зеленского

Зеленский о зоне свободной торговли

"Это новые возможности бизнеса, новые рынки, инвестиции, рост ВВП наших государств и наших народов. Еще до подписание соглашения за минувший год товарооборот между странами вырос до 7 миллиардов долларов – рекордный показатель", - сказал Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, участие Турции в крымской платформе и за помощь крымским татарам.

Об инициативе Турции по переговорам Зеленского и Путина

Зеленский поблагодарил Анкару за инициативу по встрече Зеленского и Путина в Турции

"Для мира в Украине мы готовы делать все возможное на всех площадках и всех форматах. Важно, чтобы все были к этому готовы.

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Сотрудничество Украины и Турции по беспилотникам

Украинская и турецкая сторона подписали договор, на базе которого будет расширено производство беспилотных летательных аппаратов.

"Сегодня подписано соглашение, которое расширит производство беспилотников", - сказал Зеленский.

Заявления Эрдогана

Эрдоган: "Хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитета Украины включая с Крымом"

Эрдоган: "Дорогой друг", тот факт, что сегодня юбилей – 30 лет назад установлены дипломатические отношения между нашими странами – добавляет исторического контекста этой встрече.

Эрдоган о конфликте на Донбассе

"Мы искренне верим, что кризис будет урегулирован мирными дипломатическими методами в рамках Минских соглашения на принципах территориальной целостности Украины и международного права"

Пресс-конференция завершена