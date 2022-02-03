УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

В Киеве прошла пресс-конференция Зеленского и Эрдогана: главные заявления

3 февраля 2022, 17:24

Украина и Турция подписали соглашение о Зоне свободной торговли.

Украина и Турция подписали соглашение
Украина и Турция подписали соглашение о Зоне свободной торговли / Скриншот Офис президента

В Киеве стартовал брифинг по встрече президента Украины Владимира Зеленского и главой Турции Реджепом Эрдоганом. Анкара и Киев уже подписали соглашение о Зоне свободной торговли.

Заявления Зеленского

Зеленский о зоне свободной торговли

"Это новые возможности бизнеса, новые рынки, инвестиции, рост ВВП наших государств и наших народов. Еще до подписание соглашения за минувший год товарооборот между странами вырос до 7 миллиардов долларов – рекордный показатель", - сказал Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, участие Турции в крымской платформе и за помощь крымским татарам.

Об инициативе Турции по переговорам Зеленского и Путина

Зеленский поблагодарил Анкару за инициативу по встрече Зеленского и Путина в Турции

"Для мира в Украине мы готовы делать все возможное на всех площадках и всех форматах. Важно, чтобы все были к этому готовы.

Реклама

Сотрудничество Украины и Турции по беспилотникам

Украинская и турецкая сторона подписали договор, на базе которого будет расширено производство беспилотных летательных аппаратов.

"Сегодня подписано соглашение, которое расширит производство беспилотников", - сказал Зеленский.

Заявления Эрдогана

Эрдоган: "Хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитета Украины включая с Крымом"

Эрдоган: "Дорогой друг", тот факт, что сегодня юбилей – 30 лет назад установлены дипломатические отношения между нашими странами – добавляет исторического контекста этой встрече.

Эрдоган о конфликте на Донбассе

"Мы искренне верим, что кризис будет урегулирован мирными дипломатическими методами в рамках Минских соглашения на принципах территориальной целостности Украины и международного права"

Пресс-конференция завершена

viber
Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве прошла пресс-конференция Зеленского и Эрдогана: главные заявления». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 31 января – 6 февраля: Скорпионам – деньги, Водолеям – потери, Рыбам - переменыГороскоп Таро на неделю 31 января – 6 февраля: Скорпионам – деньги, Водолеям – потери, Рыбам - перемены Лунный гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Ракам – обман, Львам – перемены в жизни, Стрельцам – долгиЛунный гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Ракам – обман, Львам – перемены в жизни, Стрельцам – долги Новолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедыНоволуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беды Привлечете удачу, богатство и везение: приметы на февраль, которые предвещают бедуПривлечете удачу, богатство и везение: приметы на февраль, которые предвещают беду Китайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздникаКитайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздника
17:47

Украинцам "блокируют" деньги при оплате лекарств за "тысячу Зеленского": в чем дело

17:24

В Киеве прошла пресс-конференция Зеленского и Эрдогана: главные заявления

17:23

Как снять гель-лак в домашних условиях: 3 эффективных способа

17:18

"Исторический момент": Украина и Турция договорились о свободной торговлеВидео

17:15

Военная помощь от США: в Украину прибыл уже седьмой самолет с боеприпасамиВидео

Реклама
17:10

В моду на 2022 год вошла немного безумная и необычная женская стрижка осьминогФото

17:00

Ермак заразился COVID-19: через неделю – встреча советников "Нормандии" по Донбассу в БерлинеВидео

17:00

Приметы на 5 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:51

50 гривен за кг: цены на гречку в Украине побили пятилетний рекордВидео

16:49

Киеву грозит "красная" зона карантина: Рубан назвал сроки и спрогнозировал запретыВидео

16:42

Катя Осадчая и Юрий Горбунов трогательно поздравили друг друга с годовщиной: "Дальше еще больше!"

16:29

В ОП ответили на резонансное заявление Белого дома по РФ и предупредили о "панике"Видео

16:17

"У него есть чувство сожаления": адвокат Артемия Рябчука требует признать его пострадавшимВидео

16:17

Профилактика инсульта: как определить и на что нужно обратить внимание, чтобы сохранить здоровье

15:42

Украина "утонет" в снегу уже в ближайшие дни: где похолодает до -13Видео

15:42

"Вывели из тяжелого состояния": в Днепре рассказали о самочувствии раненого на Южмаше нацгвардейцаВидео

15:36

Заставят платить больше: украинцам объяснили цифры в платежках за газВидео

15:35

"Пьяный хозяин вяло пытался отогнать": в Днепре бойцовые псы напали и искусали даму с собачкой

15:30

Похитила 74-летнюю бабушку, чтобы завладеть ее трехкомнатной квартирой: в Харькове задержали женщину

15:16

Идеальные гренки из лаваша за 5 минут: восхитительное удовольствиеВидео

Реклама
15:07

"Кролики" Данилец и Моисеенко посетовали на травлю в Украине: "Когда это произошло - это больно"Видео

14:58

Завершение ретроградности Меркурия: какие знаки почувствуют облегчение и обретут успех

14:48

За год у половины украинских семей стало хуже с деньгами - результаты опроса

14:42

Скрылся от следствия: скандального "слугу" Кузьминых объявили в розыскВидео

14:40

Работники "Укрзализныци" прославились видео, где косят сорняк возле путей по колени в снегуВидео

14:32

В Кривом Роге мужчина пытался изнасиловать женщину в магазине: нападение попало на видеоВидео

14:26

Служба в ВСУ для мужчин и женщин на 3,5 месяца вместо "срочки": в Минобороны назвали план ЗеленскогоВидео

14:25

Приметы на 4 февраля: что нельзя делать в день Тимофея и как не попасть в бедуВидео

14:18

У Джамалы горе - певица потеряла близкого человека

14:00

Нова почта изменила условия отправки посылок: что известно о новых тарифахВидео

13:45

Пострадавший от взрыва дом в Кропивницком восстановят в кратчайшие сроки, - Тимошенко

13:41

Нападет ли Россия - Резников оценил вероятность как "низкую"Видео

13:39

"Маски не помогут": Омикрон придет в каждую носоглотку - КомаровскийВидео

13:38

Украина построит завод для производства беспилотников Bayraktar – РезниковВидео

13:38

Зеленский встретился с президентом Турции ЭрдоганомВидео

13:37

Что подарить на 14 февраля: идеи подарков любимому мужчине, детям и подруге

13:37

"Большая стройка" выводит спортивную инфраструктуру Луганщины на новый уровень

13:13

Звезда Сватов Анна Кошмал показала свое гибкое тело в необычной позеВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 4 февраля 2022: Стрельцам – счастливый случай, Рыбам – исполнение желанийВидео

12:58

Украинцам пересчитают газовые квитанции: кому светит снижение платежейВидео

Реклама
12:44

Мама и полиция не могли найти 8 месяцев: правоохранители разыскали пропавшего на Николаевщине студента

12:43

Турция готова продать Киеву Байрактары, несмотря на гнев РФ - Bloomberg

12:03

Как спасти обезвоженную орхидею всего за три дня - простой способВидео

11:59

Бойня на Южмаше: новые данные о раненой в Днепре девушкеВидео

11:55

"Ох, эти бедра": 43-летняя Ани Лорак показала безупречное тело в откровенном купальнике

11:38

Масштабный сбой в работе Киевстара: кому и когда светит компенсацияВидео

11:30

Украина направила запросы о военной помощи в дружественные страны – РезниковВидео

11:16

Станет любимым уголком в доме: самые модные цвета для кухни в 2022 годуФотоВидео

11:11

Полнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедуВидео

11:01

"Сначала нужно поработать": в ЕС ответили на вопрос Украины о дате вступленияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять